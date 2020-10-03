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Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Туалетная бумага в современном виде появилась сравнительно недавно

Сегодня туалетная бумага это такая же обычная и необходимая в быту вещь, как зубная щетка и полотенце. Но в современном виде она появилась только в 1890 году, причем только в США — в других странах ее еще долго не было. Но как же люди до этого времени умудрялись обходиться без туалетной бумаги? Вы удивитесь, но поиском ответа на этот вопрос занимались многие ученые из самых разных уголков планеты. На эту тему написано множество научных работ и даже книг. Благодаря археологическим находкам ученым все-таки удалось выяснить, как в древности люди, скажем так, поддерживали чистоту своего тела. Особенно сильно в этом деле преуспели римляне, в распоряжении которых было как минимум два приспособления для поддержания личной гигиены. И пользоваться ими, скорее всего, было неприятно и даже больно.

 


Современная туалетная бумага

Для начала поговорим о современной бумаге, которая продается в рулонах. Первым производителем туалетной бумаги стала компания Scott Paper Company. Выпуск в продажу произошел в 1890 году, когда человечество еще даже не изобрело радио. Только вот она была жесткой на ощупь, поэтому в 1920 году организация Hoberg Paper Company выпустила более мягкую альтернативу. Она стала более популярной и принесла главам компании много денег. Как видно, в XX веке люди стремились к максимальному комфорту. Но сотни лет назад обитателям Земли явно было не до комфорта.

Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Scott Paper Company существует до сих пор, но она уже не настолько успешна


Древняя туалетная бумага

Исследование того, как подтирались древние люди, брали на себя многие ученые. Профессор Сьюзан Моррисон (Susan Morrison) даже написала книгу Excrement in the Middle Ages, название которой можно перевести как «Экскременты в средние века». В рамках интервью для научного журнала Live Science она отметила, что точных данных о средствах гигиены древних людей у нее нет. А все потому, что если туалетная бумага и существовала, то она давно разложилась. Скорее всего, тысячи лет назад все люди подтирались различными листьями и тканями. В ходе археологических работ ученые находили ракушки и камни со следами фекалий, так что в древности могли встречаться и любители «острых ощущений».

Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Всеми этими вещами когда-то можно было подтираться

В 79 году нашей эры в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий, в результате чего многие римские поселения остались под застывшей лавой. Раскопки на месте катастрофы ведутся с XVIII века и археологи находят много чего интересного, в том числе и древние средства личной гигиены. Исследователи уже полностью раскопали древнеримские общественные туалеты и он поражают своей красотой. На их стенах нарисованы картины, в углах стоят скульптуры а в качестве унитазов выступают мраморные скамейки с отверстиями. Они расположены очень близко, поэтому историки считают, что посетители туалетов могли подолгу сидеть и общаться друг с другом. Звучит дико и смешно.

Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Древние туалеты Рима выглядели так

В качестве туалетной бумаги римляне использовали инструмент, именуемый как терзориум. Он представляет собой деревянную палку, к концу которого прикреплена морская губка. После своих «грязных делишек» человек подтирался этой палкой и промывал ее уксусом и водой. Следующие посетители пользовались той же палкой, поэтому со временем эти приспособления стали причиной распространения опасных заболеваний. Этим палкам существовала альтернатива в виде кусочков керамики под названием пессои. Должно быть, подтираться куском камня было больно. Это тоже звучит дико, но уже не так смешно.

Что использовали люди до изобретения туалетной бумаги?

Тот самый терзориум

Дома римляне, грубо говоря, «ходили в кусты». Ночью они могли сходить «по маленькому» в горшок, содержимое которого потом выносилось на улицу и выливалось в большой сосуд. Примерно раз в неделю эти емкости с мочой отправлялись в прачечные. В человеческой моче содержится большое количество аммиака и других хорошо моющих веществ. Так что работники прачечной обливали одежду человеческими отходами и топали ее до полного очищения. Мерзко, но такова история!

Возможно, подобные приспособления существовали и у других народов. Только вот на данный момент археологам не удалось их найти. А тем временем туалеты продолжают совершенствоваться. Вы только взгляните на то, какой унитаз хочет разработать NASA для будущих обитателей Луны. Ведь уже совсем скоро люди вновь могут полететь на естественный спутник нашей планеты. Возможно, они задержатся там надолго.

03 октябрь 2020 /
Пророчества
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