Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТО

30 лет назад Москва не смогла получить достойные отступные на переговорах по объединению Германии

12 сентября 1990 года в Москве был заключён «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии», подпись под которым поставили министры иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР , США, Франции и Великобритании. Документ получил название «Договор 2+4». Соглашение вступило в силу 15 марта 1991 года.

Документ предусматривал воссоединение Германии и отказ держав-победительниц во Второй мировой войне от каких-либо претензий к ней. В то же время новое государство взяло на себя обязанность проводить миролюбивую политику, не разрабатывать и не принимать на вооружение ядерное, биологическое и химическое оружие.

«Договором 2+4» временно ограничивалась численность бундесвера до 370 тысяч человек, однако в тексте ничего не говорилось о рестрикциях по поводу военной и геополитической ориентации Германии, что позволило территории бывшей ГДР по умолчанию войти в Североатлантический альянс со всеми вытекающими для нашей страны последствиями.

Также в соглашении не было ни строчки по поводу запрета или временных ограничений на расширение НАТО на восток, хотя об этом шла речь на переговорах. Самый болезненный для нашей страны вопрос был проигнорирован Западом и руководством позднего СССР .

Ускоренная эрозия

Подписанный в Москве документ закрепил многочисленные договорённости периода 1988-1990 годов относительно будущего Германии и всей Восточной Европы.

Хронология событий свидетельствует о том, что договорённости (по всей видимости неформальные) о невмешательстве советских войск в дела ГДР были достигнуты либо в октябре 1988 года, либо в июне 1989 года, когда проходили встречи Михаила Горбачёва с канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

В аккурат осенью 1989 года ГДР поразил острый социально-политический кризис. Под давлением массовых народных выступлений 18 октября года ушёл в отставку первый секретарь СДПГ Эрих Хонеккер. 7 ноября свой пост оставил председатель Совета министров республики, ближайший соратник Хонеккера Вилли Штоф

9 ноября состоялось историческое братание жителей восточного и западного Берлина, которое обессмыслило дальнейшее существование восточногерманского социалистического государства.

Необходимо отметить, что подобное развитие ситуации было вполне логичным финалом начавшего развала соцблока и СССР . Доминирующей причиной деградации социалистических режимов в Восточной Европе стали главным образом внутренние кризисные явления.

Остановить процессы эрозии было невозможно, но ликвидацию социалистической государственности стран Восточной Европы, безусловно, заметно ускорила либеральная политика Горбачёва. Москва заняла нейтралитет, чем и воспользовались прозападные и националистические силы региона.

История не знает сослагательных наклонений, но спустя 30 лет многим российским и западным наблюдателям очевидно, что дряхлеющий Советский Союз всё же обладал определёнными рычагами влияния на ситуацию в Восточной Европе и вполне мог за побороться за сохранение своего военно-политического влияния, применив, например, силу как в Чехословакии 1968 года.

Отказ Москвы от подавления протестов, на первый взгляд, можно назвать актом гуманизма и доброй воли. Однако на Западе и в странах Восточной Европы такую мягкую политику явно не оценили. В итоге окончание холодной войны превратилось в нелепую игру, где на сдачу геополитических позиций пошёл только СССР .

«Прямая ошибка» Горбачёва

Главным вопросом для Москвы на переговорах по Германии, естественно, являлось нерасширение НАТО на восток. Логично предположить, что СССР согласился не вмешиваться в дела стран Восточной Европы и вывести войска из ГДР лишь в обмен на выполнение такого требования. Эту гипотезу подтверждает ряд документальных свидетельств и в какой-то степени слова самого Горбачёва.

Отказ от расширения альянса на восток был зафиксирован в многочисленных меморандумах по итогам встреч между советскими и западными представителями. В частности, с подобным обещанием выступали Гельмут Коль, президент США Джордж Буш-старший, французский лидер Франсуа Миттеран, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Комментируя меняющуюся геополитическую ситуацию, в своём выступлении от 17 мая 1990 года генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер подчеркнул, что альянс не намерен размещать войска за пределами немецкого государства, осознавая, что этот шаг навредит безопасности СССР .

Тем не менее, ни в одном юридически обязывающем документе, включая «Договор 2+4», отказ от расширения НАТО на восток так и не был зафиксирован. Деликатно и вместе с тем достаточно жёстко казус устных обещаний Горбачёва прокомментировал президент РФ Владимир Путин в своём интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

«Когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда и официальные лица в Соединённых Штатах, и генеральный секретарь НАТО говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен — что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем восточная граница Германской Демократической Республики», — сказал Путин

Глава государства подтвердил версию Горбачёва, но при этом дал понять, что подобные вопросы не решаются в беседах. По мнению президента, советский лидер допустил большую ошибку.

«Это не было зафиксировано на бумаге. Это была прямая ошибка, но уже со стороны Горбачёва. В политике всё нужно фиксировать, хотя и фиксированные вещи часто нарушаются, а он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так», — пояснил Путин

К словам президента сложно что-либо добавить. У Москвы был реальный шанс хотя бы отсрочить неизбежный (если не лукавить) процесс расширения альянса на восток. Этот грандиозный дипломатический просчёт очень дорого обошёлся Российской Федерации. Но поезд, как дал понять Путин, ушёл и сейчас не имеет смысл что-либо требовать от Запада.

Между тем в России с регулярной периодичностью появляются пылкие и крайне эмоциональные заявления госдеятелей, экспертов и публикации в СМИ относительно того, что в 1989-1990 годах коварный Запад «обманул» миролюбивую Москву и даже не извинился за это.

Складывается впечатление, что отдельные силы пытаются взрастить в нашем народе комплекс девушки, на которой пообещали жениться, но так и не взяли замуж. Выглядят подобные потуги как проявление ущербного уязвлённого национального самолюбия

Главными виновниками того, что Германия благополучно объединилась без каких-либо гарантий безопасности для СССР /РФ является лично Горбачёв и его окружение, которое отказалось перечить сумасбродному начальнику.

Приличные люди в подобных ситуациях подают в отставку, устраивают публичный демарш или приносят извинения за провал. Однако на излёте существования Советского Союза, достойных политиков в стране, видимо, совсем не оказалось.

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