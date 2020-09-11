Век беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?

Разбираем прогноз экономических стратегов из Deutsche Bank

Аналитики из немецкого Deutsche Bank утверждают, что на смену периоду глобализации, длившемуся с 1980-х годов, грядёт новая эра – хаоса и беспорядка.

Это не значит, что срочно нужно искать запасную планету или обустраивать бункер где-нибудь в глухих лесах. Но привычный нам мир действительно скоро уйдёт в небытие. Разбираем, как мы будем жить в ближайшие лет 20.

Взлет китайского дракона

По оценкам Deutsche Bank, уже к 2030 году Китай обгонит США по ВВП. И чем больше будет разрыв, тем больше будет вероятность возникновения конфликта между двумя сверхдержавами. Эксперты сомневаются, что конфликт будет носить военный характер: скорее всего, он примет формы новой «Холодной войны» в экономическом пространстве, что, в общем-то, уже происходит.

Противостояние между США и Китаем вновь поделит мир на два лагеря, как это было во времена соперничества между американцами и СССР . В первый блок войдут западные страны и их союзники, в том числе и в Азии (Япония, Южная Корея), а Китай будет вести за собой страны Юго-Восточной Азии

Соперничество будет проявляться в запрете на трансфер технологий, блокировкой активов, санкций против компаний из конкурирующего блока и так далее – прообраз этой войны нового типа мы можем наблюдать на примере войны США с китайским концерном Huawei. По сути, если в XX веке страны выбирали идеологию и следующую из неё экономическую модель, то в ближайшем будущем принадлежность к блоку будут определять технологии и построенные вокруг них экосистемы.

Смена поколений

Миллениалы, зумеры и прочее племя младое наконец-то вырастут. И, как пишут авторы исследования, начнут по-настоящему влиять на итоги выборов на планете – поскольку, начиная с 2030 года, численный перевес будет именно на их стороне. И, поскольку молодёжь куда больше озабочена состоянием окружающей среды, чем их родители – бумеры, стоит ожидать серьёзных изменений в законодательствах разных стран мира. Например, широкое распространение углеродного налога на загрязняющие выбросы, или отказ от неэкологичных упаковок и товаров, столь привычных сегодня, вроде трубочек для питья или ватных палочек.

Больше кризисов, больше денег

В попытке вытащить свои страны из экономической ямы и преодолеть имущественное неравенство (и связанные с ним социальные потрясения), правительства будут брать ещё больше денег с богатых. Весьма вероятно, что прогрессивная шкала налогообложения будет введена почти повсеместно (и в России в том числе).

Ещё одной чертой приближающегося «века беспорядка» станет усиление тенденции к «вертолётному» разбрасыванию денег центральными банками. Это повлечёт за собой более доступные и дешёвые кредиты, как для граждан, так и для бизнеса, но подстегнёт инфляцию.

Другие футурологи также предсказывали нечто подобное и делали ставку на распространение так называемого базового безусловного дохода. Пока что о нём больше говорят, нежели делают. Тем не менее, некоторые страны не отчаиваются и продолжают эксперименты по внедрению ББД, и даже в России о базовом доходе начали говорить с высоких трибун.

Впрочем, радоваться здесь нечему. Безусловный базовый доход означает на деле лишь то, что людей на планете становится всё больше, но новой экономике такое количество рабочих рук попросту не нужно.

Из-за совершенствования технологий и массовой робот изации без работы останутся миллионы людей, которых некуда девать. Проще выделить им некоторые средства на проживание – допустим, с доходов от продажи углеводородов и так далее, и позволить заниматься чем душе будет угодно

Футурологи, специализирующиеся на прогнозах, уверены: кризисов не избежать по причине того, что сейчас на наших глазах рушится привычная система капитализма, а ничего нового ей на смену пока не появилось. Но можно осторожно предположить, что в будущем новом мироустройстве роль государств в решении экономических вопросов будет возрастать, а от идей свободного рынка, который якобы решает всё, мир будет понемногу отказываться.

Что делать простым людям?

Беспорядок и хаос будут определять новую эпоху минимум ближайшие 10 лет, а то и 20, уверены эксперты немецкого банка. Что же делать обычным людям? Не забивать голову: жить, работать, растить детей – то, чем человечество не переставало заниматься даже в самые тёмные времена своей истории. Жить в эпоху перемен – довольно увлекательно, что бы там ни говорили китайские мудрецы, а в бушующем вокруг хаосе может скрываться множество прежде не очевидных окон возможностей.

Взять тот же коронавирус . С одной стороны, учёные давно предрекали миру пандемию, но с другой, человечество оказалось к ней совершенно не готово. коронавирус пронёсся разрушительным торнадо по мировой экономике, но, возможно, именно он сумеет подготовить людей к наступлению «века беспорядков». Как именно? Да очень просто. Пандемия приостановила маховик мировой экономики, основанной на наращивании темпов потребления. Люди осознали, что могут вполне комфортно существовать и без огромного количества вещей, товаров и услуг, и это поможет переждать грядущие экономические потрясения, вызванные сломом парадигмы капитализма.

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