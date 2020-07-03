Альтернативная энергетика

Основным ресурсом мировой энергетики традиционно являлось ископаемое топливо -- уголь, затем нефть и газ. Попытки перейти на альтернативные источники энергии начались с 70-х годов прошлого века. Главную роль тогда играли не вопросы экологии, а экономические соображения - цены на нефть быстро росли. Некоторое время выход виделся в развитии атомной энергетики.

Однако после ряда катастроф, крупнейшей из которых стала авария на Чернобыльской АЭС, это направление оказалось серьезно дискредитировано. В XXI веке внимание приковано к альтернативным, возобновляемым источникам энергии - ветряным, солнечным, геотермальным, гидроэнергитическим. Есть проекты получения электроэнергии из биомассы и биогаза. Такие источники, на первый взгляд, являются простой, недорогой и экологически чистой заменой традиционным способам получения электроэнергии.

Но все не так однозначно. Солнечные батареи не отравляют атмосферу -- но производят их на химических комбинатах. Ветряки не дают выбросов -- но занимают огромные территории и угнетают людей инфразвуком. Гидростанции подтопляют окружающие территории, а в случае с биотопливом все равно встает вопрос утилизации отходов. Так смогут ли альтернативные источники в обозримом будущем прийти на смену традиционной энергетике? Или ветряки, биостанции и солнечные батареи так и останутся экзотическими проектами? Может, будущее за термоядерными реакторами?

Как в России обстоят дела с развитием альтернативной энергетики сегодня? Участники дискуссии: Владимир Систер - член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой инженерной технологии МАМИ, директор Института альтернативной энергетики. Николай Степанов -- эксперт, экс-заместитель генерального директора ЦДУ ЕЭС СССР (России), председатель координационного совета по выполнению стратегии энергетики стран СНГ. Антон Усачев - директор Ассоциации солнечной энергетики России. Сергей Правосудов -- директор Института национальной энергетики. Александр Самсонов - главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь»