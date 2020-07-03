Айболит бессилен: необычные болезни животных

Прокаженный броненосец

Вот так живёшь, решаешь важные вопросы, а дома смотришь на кота и думаешь, как ему в жизни повезло — лежит ничего не делает, а его за это ещё и любят. Завидно! Но не обольщайтесь, у котов нет странных болезней. Но есть несколько животных, чьи заболевания: а) странные, б) занятные для изучения. И хоть организм человека не совпадает полностью ни с одним из представленных животных, механизм появления и «самолечения» братьев наших меньших может помочь в поиске лекарств от многих болезней.

Проказа у броненосцев

Милый шарик, прям бронированный ёжик

Раньше считалось, что проказой болеют только люди, но с недавних пор ситуация несколько изменилась. На данный момент ученым известно, что проказой болеют ещё броненосцы и британские белки. Проказа у броненосцев дает необходимую почву для исследований ученых, так на примере броненосцев можно изучить, как проказа распространяется по организму и что вообще происходит в зараженном организме. Бактерии лепры или же проказы не любят тепло, вот поэтому у броненосцев за пазухой чувствуют себя крайне комфортно. Есть версия, что броненосцев заразили европейцы, потому что у больных животных выявлен именно тот штамм возбудителя, который завезли последователи Колумба.

Постоянная головная боль

Рекордсмен по головной боли — красноухая черепаха. Удивительно, но данные о нашем головном мозг е изучают в том числе благодаря водным черепахам. Они много лет остаются популярными объектом для электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Ввиду того, что перьев, шерсти и прочих мешающих элементов на голове у черепахи нет, электроды крепятся очень удобно и не спадают. Благодаря черепахам изучают сон и его нарушения, эпилептические припадки и просто головные боли.

Аутизм у пчел

И, нет, это не название очередной дешёвой американской комедии. После того как Лео Каннер с Гансом Аспергером открыли аутизм, этот вопрос стал стремительно изучаться. Если верить новым данным о медоносных пчёлах, в ульях есть отдельные особи, которые могут быть крайне замкнутыми и необщительным. Что интересно, данные пчёлы-аутисты практически не участвует в жизни улья, не контактирует с чужаками и при этом не кормят царицу — они как бы абстрагированы от улья. В процессе изучения этих особей было выявлено, что у них есть гены, аналогичные человеческим, и это, на самом деле, странно, потому что мозг насекомых абсолютно отличается от мозг а человека. Данный аспект помогает изучить аутизм с необычного угла и, например, найти дешёвое средство от аутизма.

Если говорить про статистику, удивительно, что при общей стереотипной трудолюбивости оказалось, что таких странных пчёл-аутистов приблизительно 14% от всех рабочих особей по всем ульям.

Особенность рыбы фугу

Вегетарианец, но очень ядовитый

Бурый скалозуб или, как его еще называют, рыба фугу на самом деле не только экзотическое блюдо. Геном рыбы схож на 6% с человеческим, но что необычно у рыбы фугу почти столько же генов сколько и у нас — 20.000. А ещё 22 пары хромосом против 23 — у человека, но есть одно исключение: мусорной ДНК, которая не кодирует белки, значительно меньше. Именно по этой причине фугу интересна для сравнительной генетики. Так как млекопитающие и рыбы находятся в близких родственных связях, изучая фугу, можно разобраться во многих схожих вопросах, но связанных с человеческим организмом.

Прожорливость змей

Мудрый Ка, оказывается, на высококалорийной диете

«Кишка тонка» — так можно сказать про любого, кроме как про питона. Его диету вряд ли можно назвать здоровый, ведь за один присест питон может получать десятки тысяч килокалорий. Как итог, глюкоза подскакивает, а на поджелудочную и почки создается колоссальная нагрузка. Чем же это интересно для человека?

А вот чем: такую же нагрузку испытывает организм человека, когда он плотно обедает фастфудом. Учёные узнали, что фастфуд опаснее, чем мы думали, именно поэтому на примере питона пытаются выяснить, как сердце, а также пищеварительная и выделительная системы справляются с резким и нерегулярным притоком энергии.

Да, у рептилий есть свои хитрости, которые позволяют им поглощать по несколько тысяч килокалорий за присест и сохранять при этом здоровые сосуды. Но если мы не можем превратиться в питонов, то можем изучить некоторые механизмы, которые помогут справляться нам с сахарным диабетом или иными проблемами пищеварения.