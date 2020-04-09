Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота

Ученые из Мичиганского университета перевели 1800-летний египетский папирус, содержащий любовное заклинание. Оно было написано для женщины по имени Таромея, которая с его помощью пыталась приворожить мужчину по имени Кефалас.

Об открытии рассказывает Live Science. Данный папирус хранится в коллекции Мичиганского университета с ноября 1924 года. Его возраст составляет около 1800 лет. Он был приобретен университетом с целой партией других папирусов.

До сих пор этот уникальный документ не был расшифрован. Только сейчас ученые взялись за него. Оказалось, что текст является настоящим любовным заклинанием. Женщина по имени Таромея заказала его, чтобы влюбить в себя мужчину по имени Кефалас и свести его с ума от любви к ней.

Папирус украшает изображение египетского бога Анубиса с головой шакала, выпускающего стрелу в Кефаласа, который нарисован обнаженным. Исследователи считают, что стрела Анубиса должна была разжечь в душе юноши страсть к Таромее.

Само заклинание призывает божество найти Кефаласа и "вселить в него беспокойство в полдень, вечер и во все времена". Неизвестно, почему Таромея так сильно возжелала любви Кефаласа и добилась ли она того, чего хотела.

"Должно быть, Таромея была очень мотивирована и поэтому использовала такие "одноразовые средства", - говорит египтолог Роберт Ритнер из Университета Чикаго. - Вероятно, она заплатила за написание заклинания эксперту в данной области, например, жрецу".

Ученые предполагают, что Таромея и Кефалас могли быть представителями разных этнических групп. Судя по именам, девушка была египтянкой, а ее избранник и его мать, чье имя также упоминается в тексте, были греческого происхождения.

Впрочем, когда создавалось это заклинание, Древний Египет находился под властью Рима. В то время многие египтяне принимали греческие имена. Однако ученые все же считают, что заклинание должно было помочь перейти этнические границы.

Кстати, сам папирус был обнаружен в гробнице. Вероятно, его поместили в могилу сразу после написания. Видимо, умерший должен был передать послание Анубису в загробном мире.