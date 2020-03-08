Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей
Древние похожие на папоротник животные, известные как Rangeomorphs, возможно, не были одиноки. Филаменты, обнаруженные в скалах, которым пол миллиарда лет, позволяют предположить, что скопления этих ранних животных были соединены друг с другом сетью тонких волокон.
Для чего именно были предназначены данные волокна, непонятно. Существует уже немало предположений: они могли таким образом цепляться за грунт, чтобы их не смыло, размножаться или обмениваться питательными веществами.
Палеобиологи Алекс Лю из Кембриджского университета и Фрэнки Данн из Бристольского университета проанализировали множество окаменелых сетей. Толщина большинства нитей составляет всего один миллиметр, а длинна — от пары сантиметров до 40 сантиметров, а некоторые более толстые нити простирались на четыре метра.
Если бы отличное состояние, в котором сохранились нити, тонкие линии можно было бы не заметить.
Странным кажется и то, как нити группировались: некоторые тянулись в никуда, другие пронизывали каждый миллиметр почвы, разбегаясь во все стороны и иногда разворачиваясь в обратном направлении.
Сначала эта особая категория существ была принята за растения, живущие на морском дне. У них были плоские, ветвящиеся стебли, которые держались за грунт корнями, что означало, что животные не двигались. Остается загадкой, как они кормились и чем питались. Возможно, у них был рот, или они могли использовать свои листья для фильтрации воды, как это делают кораллы.
«Теперь нам, возможно, придется пересмотреть более ранние исследования того, как эти организмы взаимодействовали, и, в частности, как они конкурировали», — говорят авторы исследования.
"Хаббл" получил 3D снимки "пуповины" из темной материи
Солнечная обсерватория в честь юбилея показала фотографию гигантских нитей
Марсоход проанализировал минеральный состав марсианского грунта
Межгалактические облака глобальной космической паутины
Беспрецедентные снимки межгалактической среды
Получены беспрецедентные снимки межгалактической среды
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ