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Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей

Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей

Древние похожие на папоротник животные, известные как Rangeomorphs, возможно, не были одиноки. Филаменты, обнаруженные в скалах, которым пол миллиарда лет, позволяют предположить, что скопления этих ранних животных были соединены друг с другом сетью тонких волокон.

Для чего именно были предназначены данные волокна, непонятно. Существует уже немало предположений: они могли таким образом цепляться за грунт, чтобы их не смыло, размножаться или обмениваться питательными веществами.

Палеобиологи Алекс Лю из Кембриджского университета и Фрэнки Данн из Бристольского университета проанализировали множество окаменелых сетей. Толщина большинства нитей составляет всего один миллиметр, а длинна — от пары сантиметров до 40 сантиметров, а некоторые более толстые нити простирались на четыре метра.
Если бы отличное состояние, в котором сохранились нити, тонкие линии можно было бы не заметить.

Странным кажется и то, как нити группировались: некоторые тянулись в никуда, другие пронизывали каждый миллиметр почвы, разбегаясь во все стороны и иногда разворачиваясь в обратном направлении.

Сначала эта особая категория существ была принята за растения, живущие на морском дне. У них были плоские, ветвящиеся стебли, которые держались за грунт корнями, что означало, что животные не двигались. Остается загадкой, как они кормились и чем питались. Возможно, у них был рот, или они могли использовать свои листья для фильтрации воды, как это делают кораллы.

«Теперь нам, возможно, придется пересмотреть более ранние исследования того, как эти организмы взаимодействовали, и, в частности, как они конкурировали», — говорят авторы исследования.

08 март 2020 /
Пророчества
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