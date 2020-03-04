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Ученый рассказал о скорости мутации нового коронавируса

Ученый рассказал о скорости мутации нового коронавируса

Анализ большого числа образцов генома коронавируса позволяет говорить, что возбудитель пневмонии, которую тот вызывает, мутирует с такой же скоростью, как и обычный грипп. Это может помешать созданию вакцины во время последующих вспышек COVID-19, рассказал на пресс-конференции профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

"Вирус меняется достаточно быстро – скорость накопления изменений в его геноме оказалась похожей на ту, с которой меняется вирус гриппа. Для эпидемий этой болезни, как все мы знаем, нам каждый год приходится разрабатывать новые вакцины", – отметил Базыкин, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Как добавил ученый, этот вопрос не очень принципиален для борьбы с текущей вспышкой коронавируса, так как сейчас нет никаких вакцин, которые могли бы помешать новой болезни распространяться.

"Если бы у нас была хотя бы какая-то вакцина от коронавируса, она бы помогла нам точно таким же образом, как применение любой вакцины от гриппа: уменьшило бы число новых инфекций в популяции, которая до этого никогда не видела любой формы гриппа", – пояснил ученый.

Первые образцы вакцин, как считает Базыкин, могут появиться у врачей уже после того, как эпидемия закончится. С другой стороны, сейчас врачи проверяют, можно ли подавить инфекцию при помощи уже существующих лекарств. Результаты этих опытов, по словам биолога, будут получены не раньше, чем через 2–3 месяца.

Базыкин подчеркнул, что пока у человечества нет надежных методик борьбы с эпидемией, помимо очень суровых карантинных мер. Он считает, что закрытие границ внутри Европейского союза и между разными странами не сдержит инфекцию, так как за последние дни было зафиксировано сразу несколько заражений в отдельных регионах ЕС и США с неявным источником, который не прослеживается эпидемиологическими методами.



О новом коронавирусе

Сейчас власти Китая подтвердили более 80 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,9 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 44,4 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 65 странах, включая Россию.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины или змеи.

04 март 2020 /
Пророчества
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