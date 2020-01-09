Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звезды

Вифлеемская звезда, возвестившая волхвам о рождении Иисуса Христа, — не только самый популярный, но и самый загадочный символ Рождества. Ее описание в Евангелии породило многовековые споры. В наши дни в дискуссию вмешались ученые. Что говорят сегодня о произошедшем знамении астроном ы и как его понимали богословы?

Загадка художника

В небольшой капелле в итальянской Падуе хранится одно из величайших сокровищ средневекового искусства. В начале XIV века предтеча мастеров Ренессанса Джотто расписал своды церкви сценами из жизни Христа. И одна фреска посвящена поклонению волхвов. С точки зрения иконографии — ничего особенного: младенец Иисус на коленях Девы Марии, рядом Иосиф и два ангела, напротив — волхвы с дарами. Все вроде бы так, как описано в Евангелии.

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну".

Вот только на небосводе Джотто запечатлел вовсе не звезду, а... комету. Неужели великий мастер дерзнул пойти наперекор Писанию? Или же он как-то узнал, что волхвы увидели именно этот крайне необычный небесный феномен?



В древние времена в небо постоянно всматривались, ища на нем особые знаки о своем будущем. Вот звездочеты и наткнулись на такое знамение: родился великий правитель.

Что интересно, в Евангелии описывается, как звезда вела волхвов в Вифлеем — "шла перед ними". А когда они достигли города, то "остановилась над местом, где был младенец". Больше о ней нигде не упоминается — видимо, небесное светило сразу исчезло.

Именно поэтому уже в III веке богословы выдвинули идею, что речь идет о "хвостатой звезде", как тогда называли кометы. "Если при возникновении империй и во время других важных событий в небе возникали кометы и иные небесные знаки, стоит ли удивляться, что подобное явление сопровождало рождение младенца, который должен был осуществить преобразование в человеческом роде?" — писал тогда мыслитель Ориген.



Версия о комете стала господствующей. Уже в XVIII веке возникло предположение, что в Евангелии описана комета Галлея. Она появляется на небосводе примерно раз в 75 лет и получила имя в честь известного английского астроном а, предположившего именно такую периодичность возвращения небесного тела. А в начале XXI века ученые вычислили, в какие именно годы земляне могли видеть редкий феномен. И результаты многих поразили.



"Так как Евангелие от Матфея, где упоминается Вифлеемская звезда, было создано, скорее всего, между 85-м и 90 годом нашей эры, то автор, вероятно, описал увиденную им при жизни комету Галлея. А нам известно, что она появилась в 66 году. Это никак не укладываются в предполагаемые временные рамки рождения Христа — между шестым годом до нашей эры и четвертым годом нашей эры", — утверждает в своей статье профессор астроном ии Род Дженкинс.



И получается, что, по мнению ученого, описанные апостолом и евангелистом Матфеем события в Вифлееме — выдумка. А эпизод с поклонением волхвов, полагает профессор, основан на зафиксированном как раз в 66-м году посольстве царя Армении к римскому императору Нерону.



Гипотеза Дженкинса вызвала ожесточенные споры среди астроном ов, историков и библеистов. В 2007 году профессор астроном ии Дэвид Хьюз выступил с опровержением доводов своего коллеги.

"Кометы издавна ассоциировались у людей со смертью и чем-то очень страшным. Поэтому вряд ли кто-либо хотел связывать это небесное светило с таким важным и радостным для христиан событием, как рождение Христа", — подчеркивает он.

Кроме того, вряд ли звездочеты, которые, по всей видимости, пришли из Вавилона, крупнейшего на тот момент центра науки, снарядили целую экспедицию в далекую страну ради хорошо известной им, пусть и под другим названием, кометы Галлея. Видимо, речь шла о куда более редком космическом феномене.



"На ум сразу приходит гелиакический восход — первое появление звезды или планеты на небосводе после периода невидимости, непосредственно перед восходом солнц а. Возможно, звездочеты зафиксировали новый объект в небе сначала над Вавилоном, а потом в течение двух месяцев до прибытия в Вифлеем постоянно наблюдали его в пути", — отмечает специалист.



В древности гелиакический восход служил календарным ориентиром для многих народов: в Египте, например, он предвещал разлив Нила, что позволяло государству заблаговременно подготовиться к ирригационному периоду. Даже знаменитые пирамиды в Гизе построены в соответствии с этим явлением.

То есть этот феномен был описан еще за тысячи лет до рождения Христа, да и встречался повсеместно.

Поэтому Дэвид Хьюз предлагает рассмотреть куда более редкие явления, которые можно было наблюдать за несколько лет до наступления нашей эры. Скорее всего, полагает он, вавилонские мудрецы увидели на небосводе так называемое тройное соединение планет.

"Это когда две планеты подходят довольно близко друг к другу, а потом расходятся — и так еще два раза. Это произвело большое впечатление на зороастрийских жрецов, коими были те самые евангельские мудрецы", — считает профессор.

Речь идет о соединении Сатурна и Юпитера в фазе Рыб, которое произошло в седьмом году до нашей эры. Явление действительно редкое — его наблюдали в 1941 году, и следующий раз это случится аж в 2239-м.

"Юпитер — царь планет — очень благоприятный знак, а зодиакальное созвездие Рыбы означало у зороастрийцев Израиль. Отсюда и их путешествие в этом направлении", — говорит Хьюз.

Разные толкования

Путешествовали звездочеты с востока на запад, однако Вифлеемская звезда, за которой они следовали, появилась на востоке. Этот парадокс не могли разрешить до тех пор, пока астроном Майкл Молнар не сделал открытие: оказывается, "восток" — не более чем технический термин у вавилонских жрецов.



Древний Вавилон

А означал он еще один чрезвычайно редкий феномен. Раз в сотни лет рано утром на восточном горизонте Земли ненадолго появляется Юпитер. "Это результат движения нашей планеты относительно солнц а, в какой-то момент ускоряющегося по отношению к аналогичному прохождению Марса, Юпитера и Сатурна", — подчеркивал исследователь в статье, опубликованной в 1998 году.

С тех пор это объяснение Вифлеемской звезды считается одним из основных в научной среде. Наряду с "тройным соединением планет" и гипотезой о рождении сверхновой звезды рядом с галактикой Андромеды — что зафиксировали в пятом году до нашей эры корейские астроном ы.

Впрочем, есть и богословские интерпретации. "Например, святитель Иоанн Златоуст в IV веке считал, что это была особая ангельская сила, которая вела волхвов", — отмечает доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.

Однако подобные версии лишь давали еще один аргумент тем, кто считает рождественскую историю от начала до конца выдумкой. Но с появлением новых астроном ических и археологических данных серьезная наука не спешит делать столь однозначные выводы.