Правильно ли вы моете руки? Скорее всего нет

Несколько раз в день, каждый день, большую часть своей жизни вы совершаете процедуру мытья рук. И,скорее всего, вы входите в число 95% людей, которые делают это неправильно. По данным Мичиганского университета , только 5% людей действительно моют руки правильно. В сезон простуды и гриппа это особенно важно.



В среднем человек касается своего лица от пятнадцати до двадцати трех раз в час, в руки моет, в среднем, только около 10 раз в день . Это оставляет сотни возможностей для переноса бактерий и вирусов с различных поверхностей, в том числе с других людей, прямо в наши нос и рот.



Поэтому, вот несколько советов, как ограничить воздействие микробов - и, самое главное, правильный способ мытья рук .

руки чистой проточной водой. Затем закройте кран и нанесите мыло.Не пропустите ни единого места. Тыльную сторону руки, между пальцами и под ногтями.Нужен таймер, чтобы узнать, сколько длится 20 секунд? Напевайте песню «Happy Birthday» от начала до конца дважды.руки под чистой проточной водой.руки чистым полотенцем или высушите их на воздухе.



Эти пять шагов могут показаться достаточно простыми, но 95% людей не полностью намыливают руки и не моют достаточно долго, чтобы эффективно убить все микробы. Важно вымыть руки полностью и потратить на это не менее 20 секунд. Кроме этого, вот еще несколько советов для поддержания здоровья.

Избавиться от этой привычки достаточно сложно, но очень важно. Это ограничит возможности переноса бактерий и вирусов в нос и рот.Горячая вода, которой мы можем мыть руки, недостаточно горячая, чтобы убить бактерии, поэтому использование горячей воды по сравнению с теплой или холодной не принесет никакой пользы.Нет. Мыло и вода лучше. Тем не менее, дезинфицирующее средство для рук является достойной альтернативой, когда у вас нет под рукой мыла и воды. Но убедитесь, что ваше дезинфицирующее средство для рук содержит не менее 60% спирта. Затем протрите гель по всей поверхности руки и пальцев, пока руки не высохнут.Влажные салфетки могут быть альтернативой, когда вы в пути. Они также могут быть использованы для вытирания поверхностей, до которых вы можете дотронуться.: Приготовления пищи, лечения ран или ухода за больным человеком, а также установки или снятия контактных линз.приготовления пищи, использования туалета, смены подгузника или вытирания ребенка, который пользовался туалетом, прикосновения к животному, корму для животных или отходам животного, сморкания, кашля или чихания, лечения ран или ухода за больным, контакта с мусорными отходами.