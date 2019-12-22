» » Чем может грозить организму чрезмерное потребление воды

Чем может грозить организму чрезмерное потребление воды

Чем может грозить организму чрезмерное потребление воды

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.

По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, оно вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Средняя потребность организма в воде составляет 2,5 л в сутки, отметила Погожева. При этом 1 л воды организм получает из пищевых продуктов, а ещё 1—1,5 л в виде свободной жидкости, такой как чай, молоко и супы.

Эксперт рассказала, что для утоления жажды важно не только количество жидкости, но и её вкусовые качества. К примеру, кисловатые напитки (морс, отвар фруктов, квас, зелёный чай) стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — уточнила Погожева.

Эксперт добавила, что в течение жизни доля воды в организме человека колеблется: у младенца её около 75%, а у пожилого человека — 55%.

22 декабрь 2019 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Гадание на кофейной гуще
Пророчества

Гадание на кофейной гуще

  Почти у каждого человека в жизни бывают ситуации, когда очень хочется заранее узнать, что же будет потом. Некоторые идут за помощью, такого рода, к гадалкам, те предсказывают судьбу, не всегда
От каких болезней может спасти регулярное употребление перца чили?
Пророчества

От каких болезней может спасти регулярное употребление перца чили?

В нашем канале на Яндекс.Дзен мы часто пишем про пользу тех или иных продуктов для человеческого организма. Например, совсем недавно мы писали, что ежедневное употребление двух яблок значительно
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 2)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 2)

Информация — основа вселенной
В реакциях твердотельного синтеза может участвовать влага из воздуха
Пророчества

В реакциях твердотельного синтеза может участвовать влага из воздуха

Исследователи из НГУ и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН изучили влияние разных количеств воды на протекание механохимической реакции образования мономалоната глициния. Результаты
Удаление стареющих клеток продлевает мышам жизнь
Пророчества

Удаление стареющих клеток продлевает мышам жизнь

С помощью технологии, сложной в реализации, но простой по смыслу, американские ученые получили две линии мышей, у которых можно уничтожать стареющие клетки. Благодаря такой терапии удалось отсрочить
Ученые выяснили, почему самки дрозофил становятся агрессивными после спаривания
Пророчества

Ученые выяснили, почему самки дрозофил становятся агрессивными после спаривания

Биологи из Оксфордского университета показали, что у самок плодовых мушек Drosophila melanogaster агрессивность по отношению к другим самкам резко усиливается после спаривания. Такое изменение
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Основные преимущества керамической плиткиЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСильный ветер привел к обмелению ДонаКомета Лавджоя и свечение атмосферыПреимущества профессиональной мойки оконАльбатрос-долгожительСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
События в науке, которые сформировали облик десятилетия

События в науке, которые сформировали облик десятилетия

Правильно ли вы моете руки? Скорее всего нет

Правильно ли вы моете руки? Скорее всего нет

Чем может грозить организму чрезмерное потребление воды

Чем может грозить организму чрезмерное потребление воды

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+