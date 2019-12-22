В Антарктиде обнаружен огромный вход в пещеру

Вход в пещеру в Антарктиде можно увидеть даже с карты Google Maps. Пещера была обнаружена совершенно случайно и не так давно. Хотя ученые и не замечали этот вход ранее, но они уверены, что пещере уже несколько десятков лет. Вход в нее был замаскирован, но когда климат начал меняться и ледники стали таять, пещера явила себя на обозрение.

Существует много предположений, для кого или для чего эта пещера была сделана. Одна из версий, что эта очередная база времен Гитлера и его научных экспериментов с летательными аппаратами.

По другой версии, это настоящая существующая военная база, но непонятно пока, кому именно она принадлежит. Ученые пока не подтверждают никаких версий. Но им удалось установить, что эта пещера не была создана естественным путем однозначно, так как у входа в пещеру есть четко ограниченные ступеней, да и сам вход имеет слишком ровные очертания.