Обнаруженные останки предков человека меняют наше представление об эволюции Homo Sapiens

Это открытие заставляет исследователей пересмотреть взгляды на ход эволюции человека

В Индонезии обнаружены останки Homo erectus — человека прямоходящего. Считается, что Homo erectus вымерли до того, как эволюционировали современные люди. Исследователи полагают, что результаты, полученные в ходе работы, опубликованной в журнале Nature, подтверждают данные о том, когда именно исчезли эти предки человека. Окаменелости найдены на участке Нгандонг, первые раскопки в котором состоялись в 1930-х годах. Тогда команда ученых обнаружила 25 тысяч окаменелостей, среди которых 14 принадлежали Homo erectus, включая 12 черепов и две голени, а остальные — животным.

Предыдущие исследования обнаруженных окаменелостей в Нгандонг были датированы по-разному. Это привело к путанице, так как одни методы датирования показывали цифру в 53 тысячи лет назад, а другие — в 530. Сегодня, благодаря улучшенным методам датирования, исследователи смогли наконец узнать точный временной период вымирания. Отметим, что исследования по данному вопросу стартовали еще в 2006 году. Теперь же, объединив усилия, ученым наконец удалось узнать правду.

Долгая история

Первые ископаемые останки на острове Ява в Индонезии были обнаружены в месте под названием Тринил в 1891 году. С тех пор на Яве было найдено около 200 окаменелостей. Самые древние окаменелости человека прямоходящего на Яве датируются 1,7 миллиона лет назад. Определение возраста самых молодых окаменелостей показывает, что Homo erectus ходили по Земле дольше, чем считалось. Отметим, что Homo erectus — самые ранние древние люди с пропорцией тела, напоминающей Homo Sapiens. К тому же, череп человека прямоходящего был больше, чем у других предков из-за чего Homo erectus называют самым продвинутым видом древних людей.

Но если Homo erectus жили намного дольше, чем предполагалось, из-за чего они вымерли? Новое исследование проливает свет и на эту тайн у, называя основной причиной изменение климата. Дело в том, что останки человека прямоходящего были найдены с коллекцией окаменелостей животных, которые жили в открытой лесной среде, похожей на Африку. С течением времени окружающая среда в Нгандонге изменилась и открытую лесную местность заменил тропический лес. После этих событий никаких останков человека прямоходящего не было обнаружено, что свидетельствует о том, что Homo erectus, вероятно, так и не смогли приспособиться к изменению климата.

Массовое вымирание?

Другим интригующим моментом исследования является вопрос о возможной массовой гибели людей и животных. Большое количество останков вымыло наводнением до места, где их обнаружили. Исследователи не знают, что послужило причиной такого события, но, учитывая изменение климата в данном регионе, существует множество теорий, в том числе оползень, вызванный извержением вулкана. Как сообщает CNN News, это открытие меняет нашу точку зрения как на человека прямоходящего, так и на эволюцию человека.

Раскопки на острове Ява

В общем и целом, человек прямоходящий исчез с лица Земли 108 — 117 тысяч лет назад. Новая временная шкала помогает установить, что Homo erectus не пересекались с Homo Sapiens, так как современные люди появились на Яве до 35 тысяч лет назад. Но это говорит о возможном взаимодействии с другими видами: например Homo denisovan — загадочным древним предком человека, известным только по нескольким костям. Тем не менее, авторы исследования полагают, что точные даты исчезновения человека прямоходящего доказать трудно. Небольшие группы Homo erectus, возможно, жили дольше, однако не оставили никаких следов.