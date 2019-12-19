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Почему ошибались пророки?
Стоит ли верить в пророчества? • Смогут ли люди исполнить назначенное судьбой? • Как создаются предсказания о конце света? • Кто и зачем пугает нас Армагеддоном? • Почему в конце света заинтересованы сегодня многие? • Можно ли избежать массового психоза и при этом выжить?
19 декабрь 2019 /
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