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Почему ошибались пророки?

Почему ошибались пророки?

Стоит ли верить в пророчества? • Смогут ли люди исполнить назначенное судьбой? • Как создаются предсказания о конце света? • Кто и зачем пугает нас Армагеддоном? • Почему в конце света заинтересованы сегодня многие? • Можно ли избежать массового психоза и при этом выжить?

19 декабрь 2019 /
Пророчества
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