Метопозавр





На этой иллюстрации художник изобразил гигантскую хищную амфибию метопозавра (Metoposaurus algarvensis) — одного из главных хищников тропических областей древнего суперконтинента Пангеи в конце триасового периода. Этих гигантов описали в прошлом году по останкам, найденным в Португалии. Обнаруженный костеносный слой скрывал фрагменты сотен огромных амфибий, погибших после высыхания древнего озера — и это всего лишь на 4 м2 раскопок!

Проанализировав кости челюстей и черепа, палеонтологи пришли к выводу, что перед ними новый вид из группы метопозавров. Другие виды известны из Германии, Польши, Африки, Индии и Северной Америки. Длина тела нового метопозавра достигала 2 м, вес — 100 кг, его голова была широкой и плоской, а по форме и размеру, как утверждает автор первоописания, похожа на сиденье унитаза. Эти амфибии размером с небольшой автомобиль населяли водоемы Пангеи около 220–230 млн лет назад. Длинные и тонкие лапы метопозавров, по-видимому, не были способны поддерживать вес тела, поэтому животные не могли никуда деться из высыхающего водоема, который превращался в смертельную ловушку для них. Находясь по большей части в воде, они питались рыбой и, возможно, закусывали мелкими предками динозавров и млекопитающих, которые бродили вдоль берегов.

Большинство метопозавров исчезли во время массового триасового вымирания около 201 млн лет назад, гораздо раньше начала господства динозавров. Это вымирание отметило конец триасового периода, когда огромный доисторический континент Пангея начал разделяться на континенты, которые мы видим сегодня. Образование гигантских разломов в земной коре и активная вулканическая деятельность погубили многих позвоночных животных того времени, и гигантские амфибии, к сожалению, не были исключением.

Рисунок с сайта theguardian.com.

Вероника Самоцкая