Тайник с серебряными шекелями





На фото — серебряные монеты возрастом более 2100 лет, недавно обнаруженные при раскопках недалеко от города Модиин-Маккабим-Реут в Израиле.

7 июня на сайте Управления древностей Израиля появилась информация о находке тайника, содержащего 16 редких серебряных монет. Сокровище было спрятано в расщелине между камнями в стене поместья, принадлежавшего когда-то еврейской семье. Клад состоял из шекелей и полшекелей (тетрадрахм и дидрахм), отпечатанных в древнем городе Суре во времена династии Хасмонеев. На монетах изображены цари Антиох VII и его брат Деметрий II.

По словам директора раскопок Авраама Тендлера, тайник мог устроить житель поместья, по неизвестной причине вынужденный покинуть дом. Этот человек припрятал свои накопления в надежде вернуться за ними, но так и не сделал этого, и сокровища прождали хозяина целых 2140 лет. Дональд Цви Ариэль, глава отдела монет в Управлении древностей Израиля, считает, что спрятавший монеты мог быть коллекционером, ведь клад содержит одну–две монеты каждого года между 135 и 126 годами до н. э.

Тайник с серебряными монетами, запрятанный в нишу между камнями. Фото с сайта livescience.com

На раскопках также обнаружены бесчисленные бронзовые монеты с изображениями хасмонейских царей. Эти находки свидетельствуют о том, что поместье продолжало функционировать в раннеримский период. Похоже, что обитатели поместья принимали участие в Первой Иудейской войне против Римской империи (66–71 гг. н. э.). На найденных здесь монетах того периода отпечатаны надписи, поддерживающие восстание: «Свобода Сиона» и «Год Второй» — отметка о втором годе сопротивления.

Во время раскопок здания археологи увидели, что комнаты, прилегающие к внешним стенам, были заполнены большими камнями, что создало своего рода укрепления. Кроме того, исследователи обнаружили убежища, вырубленные в фундаменте под полом. Эти убежища соединялись подобием тоннелей, проходивших между цистернами для воды, емкостей для хранения и потайных комнат. Жители поместья явно придерживались ритуальных еврейских традиций со всей тщательностью: устанавливали ритуальные купальни (миквы) и использовали сосуды, сделанные из мела. При раскопках неожиданно обнаружилась большая миква удивительной красоты. Когда же археологи продолжили копать вглубь купели, они нашли в ней люк, который вел в огромное убежище, наполненное множеством предметов времен восстания Бар-Кохбы.

Авраам Тендлер, директор раскопок, спрятался в убежище, соединенном с ритуальной купелью. Фото с сайта livescience.com

Владельцы поместья занимались земледелием: возделывали оливковые рощи и виноградники на холмах и злаки в долинах. На производственной территории поместья находится пресс для оливок и хранилище для оливкового масла. Также рядом с поместьем найдены каменные давильные прессы для винограда. Сам дом поместья снабжен массивными стенами, которые защищали его от налетов бандитов.

Воздушная съемка поместного дома в Модиине. Именно здесь нашли тайник с серебряными шекелями. Фото с сайта livescience.com

Все эти уникальные находки собираются сохранить в археологическом парке, который создадут в центре нового микрорайона Модиина. Строительство этого микрорайона и послужило причиной начала раскопок.

Фото с сайта livescience.com.

Вероника Самоцкая