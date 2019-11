Вулкан, погубивший птицу

На фото, сделанном 9 сентября 1952 года, — извержение вулкана Барсена на острове Сан-Бенедикто в Мексике. Продолжавшиеся около года массированные выбросы пепла и камней и сформировали современный 300-метровый пирокластический конус вулкана.

За 500 лет изучения человеком мирового биоразнообразия зафиксированы сотни вымираний живых организмов — от крохотных моллюсков до крупных млекопитающих. В списке причин утраты каждого из таксонов — будь то прямое истребление, разрушение подходящей среды обитания, взаимодействие с желанными или нежеланными видами-спутниками «царя природы» — фигурирует хотя бы один антропогенный фактор. Так, из примерно двухсот видов и нескольких десятков подвидов птиц, вымирания которых зафиксированы за последние пять веков, почти все испытали на себе то или иное воздействие со стороны человека и его преобразующей активности. И лишь один таксон мировой авифауны угас на наших глазах сам, не претерпев при этом никаких значимых прижизненных лишений со стороны людей.

Речь идет о скальном крапивнике острова Сан-Бенедикто (San Benedicto Island) — Salpinctes obsoletus exsul. Это была маленькая невзрачная птичка, обособленная от материковых родственников на уровне отдельного подвида и отличавшаяся от них незначительными деталями строения и окраски: большее число полос на рулевых перьях, чуть более длинные ноги, клюв и хвост, чуть более короткие крылья. Обитала она на небольшом вулканическом островке площадью всего 10 квадратных километров, расположенном недалеко от западного побережья Мексики в составе архипелага Ревилья-Хихедо.

Тушка скального крапивника острова Сан-Бенедикто, Денверский музей природы и науки (Denver Museum of Nature and Science). Фото с сайта suchbros.blogspot.ru

Описание подвид получил в 1903 году; для его осуществления было добыто несколько особей, однако на численность птицы это не повлияло — сам остров впоследствии так и не был освоен человеком и остался необитаемым. Крапивники же, согласно свидетельствам путешественников, оставались обычны на Сан-Бенедикто. Помимо них на острове постоянно жила популяция обыкновенного ворона (подвида Corvus corax clarionensis, обитающего также на материке и других островах архипелага) и гнездились около десятка видов морских птиц — олушей, фрегатов, буревестников.

1 августа 1952 года, примерно в 8:30 утра, идиллическая картина изолированного птичьего пристанища рухнула. Проснулся вулкан, занимающий юго-западную часть острова, впоследствии получивший название Барсена (Volcan Barcena). Мощные пирокластические потоки из пепла, камней и пемзы в считаные минуты покрыли всю площадь острова. Уже к 9 утра — всего через полчаса после начала катаклизма — последние крапивники Сан-Бенедикто, судя по всему, погибли.

Первые минуты извержения формирующегося вулкана Барсена, утро 1 августа 1952 года. Фото © Robert Petrie, courtesy of Sherman Neuschel, U.S. Geological Survey с сайта volcano.si.edu

Таким образом, вымирание этого подвида не только стало уникальным для позднего голоцена случаем вымирания птицы из-за стихийного бедствия, но и отличилось небывалой точностью фиксации времени события (чаще всего день гибели последней особи таксона теряется в долгих годах между последней зарегистрированной встречей и днем признания организма исчезнувшим). А поспособствовали этому исследовательские суда, весьма кстати оказавшиеся на момент извержения в прибрежных водах.

Останки морских птиц, погибших при извержении вулкана Барсена. 17 ноября 1953 года. Фото © Herbert L. Mason

Активность вулкана продолжалась до марта 1953 года. Уже через несколько месяцев после его затухания осадки смыли поверхностный слой пепла, обнажив останки не успевших спастись пернатых и позволив наименее прихотливым из числа выживших вернуться на облюбованные гнездовья. Воронов и эндемичных крапивников на острове, однако, не стало вовсе.

Случай скального крапивника острова Сан-Бенедикто, вероятно, сам по себе не уникален. Мощные извержения вулканов, уничтожавшие целые острова или их экосистемы, за историю человечества случались и ранее. Наиболее яркие примеры — взрыв индонезийского вулкана Кракатау в августе 1883 года, почти полностью уничтоживший одноименный остров, и санторинская катастрофа середины II тысячелетия до н. э., которая нанесла тяжелый удар по Минойской цивилизации.

Быть может, эти и подобные им катаклизмы также послужили причиной вымирания видов и подвидов каких-либо пернатых. Однако до тех пор, пока их останки не найдены, а сами таксоны не описаны, невзрачная пичужка с острова Сан-Бенедикто остается единственным примером вымирания птицы, случившегося целиком и полностью по вине стихийного бедствия.

Фото © U.S. Navy, courtesy of Sherman Neuschel, U.S. Geological Survey с сайта volcano.si.edu.

Павел Смирнов