» » Вулкан, погубивший птицу

Вулкан, погубивший птицу


Вулкан, погубивший птицу

На фото, сделанном 9 сентября 1952 года, — извержение вулкана Барсена на острове Сан-Бенедикто в Мексике. Продолжавшиеся около года массированные выбросы пепла и камней и сформировали современный 300-метровый пирокластический конус вулкана.

За 500 лет изучения человеком мирового биоразнообразия зафиксированы сотни вымираний живых организмов — от крохотных моллюсков до крупных млекопитающих. В списке причин утраты каждого из таксонов — будь то прямое истребление, разрушение подходящей среды обитания, взаимодействие с желанными или нежеланными видами-спутниками «царя природы» — фигурирует хотя бы один антропогенный фактор. Так, из примерно двухсот видов и нескольких десятков подвидов птиц, вымирания которых зафиксированы за последние пять веков, почти все испытали на себе то или иное воздействие со стороны человека и его преобразующей активности. И лишь один таксон мировой авифауны угас на наших глазах сам, не претерпев при этом никаких значимых прижизненных лишений со стороны людей.

Речь идет о скальном крапивнике острова Сан-Бенедикто (San Benedicto Island) — Salpinctes obsoletus exsul. Это была маленькая невзрачная птичка, обособленная от материковых родственников на уровне отдельного подвида и отличавшаяся от них незначительными деталями строения и окраски: большее число полос на рулевых перьях, чуть более длинные ноги, клюв и хвост, чуть более короткие крылья. Обитала она на небольшом вулканическом островке площадью всего 10 квадратных километров, расположенном недалеко от западного побережья Мексики в составе архипелага Ревилья-Хихедо.


Вулкан, погубивший птицу

Тушка скального крапивника острова Сан-Бенедикто, Денверский музей природы и науки (Denver Museum of Nature and Science). Фото с сайта suchbros.blogspot.ru


Описание подвид получил в 1903 году; для его осуществления было добыто несколько особей, однако на численность птицы это не повлияло — сам остров впоследствии так и не был освоен человеком и остался необитаемым. Крапивники же, согласно свидетельствам путешественников, оставались обычны на Сан-Бенедикто. Помимо них на острове постоянно жила популяция обыкновенного ворона (подвида Corvus corax clarionensis, обитающего также на материке и других островах архипелага) и гнездились около десятка видов морских птиц — олушей, фрегатов, буревестников.

1 августа 1952 года, примерно в 8:30 утра, идиллическая картина изолированного птичьего пристанища рухнула. Проснулся вулкан, занимающий юго-западную часть острова, впоследствии получивший название Барсена (Volcan Barcena). Мощные пирокластические потоки из пепла, камней и пемзы в считаные минуты покрыли всю площадь острова. Уже к 9 утра — всего через полчаса после начала катаклизма — последние крапивники Сан-Бенедикто, судя по всему, погибли.


Вулкан, погубивший птицу

Первые минуты извержения формирующегося вулкана Барсена, утро 1 августа 1952 года. Фото © Robert Petrie, courtesy of Sherman Neuschel, U.S. Geological Survey с сайта volcano.si.edu


Таким образом, вымирание этого подвида не только стало уникальным для позднего голоцена случаем вымирания птицы из-за стихийного бедствия, но и отличилось небывалой точностью фиксации времени события (чаще всего день гибели последней особи таксона теряется в долгих годах между последней зарегистрированной встречей и днем признания организма исчезнувшим). А поспособствовали этому исследовательские суда, весьма кстати оказавшиеся на момент извержения в прибрежных водах.


Вулкан, погубивший птицу

Вулкан, погубивший птицу

Останки морских птиц, погибших при извержении вулкана Барсена. 17 ноября 1953 года. Фото © Herbert L. Mason


Активность вулкана продолжалась до марта 1953 года. Уже через несколько месяцев после его затухания осадки смыли поверхностный слой пепла, обнажив останки не успевших спастись пернатых и позволив наименее прихотливым из числа выживших вернуться на облюбованные гнездовья. Воронов и эндемичных крапивников на острове, однако, не стало вовсе.

Случай скального крапивника острова Сан-Бенедикто, вероятно, сам по себе не уникален. Мощные извержения вулканов, уничтожавшие целые острова или их экосистемы, за историю человечества случались и ранее. Наиболее яркие примеры — взрыв индонезийского вулкана Кракатау в августе 1883 года, почти полностью уничтоживший одноименный остров, и санторинская катастрофа середины II тысячелетия до н. э., которая нанесла тяжелый удар по Минойской цивилизации.

Быть может, эти и подобные им катаклизмы также послужили причиной вымирания видов и подвидов каких-либо пернатых. Однако до тех пор, пока их останки не найдены, а сами таксоны не описаны, невзрачная пичужка с острова Сан-Бенедикто остается единственным примером вымирания птицы, случившегося целиком и полностью по вине стихийного бедствия.

Фото © U.S. Navy, courtesy of Sherman Neuschel, U.S. Geological Survey с сайта volcano.si.edu.

Павел Смирнов

04 ноябрь 2019 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Вымирающие новозеландские крапивники
Пророчества

Вымирающие новозеландские крапивники

Новозеландские крапивники (Acanthisittidae) — семейство птиц во многом необычное...
Песцы Командорских островов
Пророчества

Песцы Командорских островов

Островные фауны — это отдельный чрезвычайно интересный мир...
Лавовые реки вулкана Килауэа
Пророчества

Лавовые реки вулкана Килауэа

...
Иджен, вулкан голубых кровей
Пророчества

Иджен, вулкан голубых кровей

На фото — синее пламя на склонах индонезийского вулкана Иджен, хорошо заметное ночью...
Последний из рода мохо
Пророчества

Последний из рода мохо

...
Мадагаскарская кукушка Делаланда
Пророчества

Мадагаскарская кукушка Делаланда

...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладSpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 годуПреимущества матрасов MatroluxeШугаринг: плюсы и минусыЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаУченые показали проект российского лунохода для миссии "Луна-28"


Свежие Статьи
Щетинки полихет

Щетинки полихет

Тиолы

Тиолы

Метопозавр

Метопозавр

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+