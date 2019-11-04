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R Северной Короны


R Северной Короны

Звезда R Северной Короны — одна из самых интересных и своеобразных переменных звезд. Ее вполне можно считать «жемчужиной» этого созвездия. Главная особенность этой звезды — то, как и через какие промежутки времени происходят изменения блеска.


R Северной Короны

Положение звезды R Северной Короны относительно других звезд созвездия. Рисунок с сайта astrobob.areavoices.com


«В норме» R Северной Короны имеет яркость около шестой звездной величины — на пределе видимости невооруженным глазом — и ее можно различить внутри яркого венца звезд Северной Короны. Однако иногда — и совершенно непредсказуемо — блеск звезды резко падает на несколько звездных величин. Это может произойти всего за несколько недель и в таком тусклом состоянии звезда обычно остается довольно долго. Например, в августе 2007 года началось подобное снижение яркости, и за 33 дня она упала до 14m. Затем снижение замедлилось, и летом 2009 года яркость звезды составляла около 15m. Потом она медленно росла и снова падала несколько раз, оставаясь ниже 10m до осени 2014 года. Это самый продолжительный и глубокий минимум за всю историю наблюдений, которая составляет уже больше двухсот лет с момента открытия переменного характера этой звезды в 1795 году британским астрономом Эдуардом Пиготтом.

Такое странное поведение звезды объясняется, по-видимому, следующим образом. R Северной Короны — желтый гигант, который уже подошел к концу своего жизненного цикла и является продуктом заключительной гелиевой вспышки. По мере эволюции звезды наружные слои ее оболочки, состоящие в основном из водорода и гелия, улетают в окружающее пространство в виде звездного ветра, а атмосфера звезды обогащается более тяжелыми продуктами ядерного синтеза. В результате звезда переходит в стадию так называемой углеродной звезды — когда в ее внешних слоях высокое содержание углерода. В конечном итоге в виде звездного ветра начинает истекать и углерод.

По мере удаления от звезды выброшенное вещество остывает, и когда температура опускается ниже 1500 K, атомы углерода начинают конденсироваться в мельчайшие пылинки, активно поглощающие свет. Формируются пылевые облака, которые и затмевают звезду, если окажутся на линии зрения. Нерегулярная вспышечная активность, конвекция, локальное понижение температуры трудно прогнозируемы, потому образование пыли и снижение яркости выглядят абсолютно случайными. В конце концов облако пыли рассеивается и яркость возвращается к максимальному значению, хотя на это могут уйти годы.

Эта звезда дала название целому классу подобных звезд — переменные типа R Северной Короны. На данный момент известно не больше сотни таких звезд, и только две из них можно увидеть невооруженным глазом или в бинокль (вторая звезда — RY Стрельца). Изучение таких звезд важно, потому что они дают информацию о заключительных этапах жизни звезды перед тем, как она превратится в белый карлик. В этой фазе звезды существуют, вероятно, совсем недолго — может быть, порядка 1000 лет.

На рисунке с сайта eso.org — R Северной Короны в представлении художника.

Анастасия Стебалина

04 ноябрь 2019 /
Пророчества
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