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Водный папоротник


Водный папоротник

Водный папоротник

На фото — сальвиния плавающая (Salvinia natans), один из немногих видов водных папоротников. Это небольшое надводное растение встречается и на юге России.

Папоротник этот своеобразен во многих отношениях. Прежде всего он выделяется необычной для папоротников адаптацией к водному образу жизни, а именно — к плаванию по поверхности воды. Корней поэтому у него нет, а имеется только корневище. Это удлиненное стеблевидное образование, на котором мутовками располагаются листья. В каждой мутовке — три листа. Два из них — по виду вполне типичные и зеленые. А третий — видоизменен. Он погружен в воду, разделен на несколько нитевидных выростов и по виду напоминает корешок. Этот «корешок» служит для поглощения из воды питательных веществ.


Водный папоротник

Водный папоротник

В некоторых местах на поверхности воды образуются целые заросли сальвинии. Фото © Алексей Опаев, Ростовская область


Верхние листья, хоть и более типичные, также имеют интересные особенности. Дело в том, что наряду с фотосинтезом у них есть и другая функция. Они удерживают растение на поверхности воды, играя роль поплавков. Лист состоит из двух слоев эпидермы, между которыми располагается мезофилл (где находятся, в частности, фотосинтезирующие пигменты). В мезофилле имеются крупные полости — аэрокамеры. Находящийся в них воздух удерживает лист на поверхности воды. Своеобразно и строение верхней поверхности листа, которая покрыта сосочками и волосками, заметными на фото. Те и другие также необходимы для удержания папоротника на плаву, поскольку препятствуют смачиванию поверхности листьев.

Фото © Алексей Опаев, Ростовская область.

Алексей Опаев

04 ноябрь 2019 /
Пророчества
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