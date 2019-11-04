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Телескоп E-ELT


Телескоп E-ELT

Телескоп E-ELT

На иллюстрации показана трехмерная модель телескопа E-ELT «в естественной среде обитания» — на специально подготовленной площадке на вершине горы Армазонес (Cerro Armazones) в Чили.

Техника, с которой сейчас работают астрономы, настолько продвинутая, что они могут заглядывать почти в самые далекие (а значит, и самые древние) уголки Вселенной. Но, как это часто бывает, например, в спорте, — чтобы еще чуть-чуть улучшить и без того первоклассный результат, нужны колоссальные усилия. Чтобы телескоп мог видеть более тусклые объекты, он должен собирать больше света. Поскольку лишнее наблюдательное время взять неоткуда, приходится увеличивать размеры телескопов. К счастью, технологии вроде активной и адаптивной оптики это позволяют.

Подчеркивая размеры и технические особенности новых телескопов (или, как иногда шутят, из-за недостатка фантазии у астрономов), им часто дают незамысловатые названия. Например, Очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) или Большой бинокулярный телескоп. Это относится и ко многим телескопам, которые пока еще только планируется строить: Тридцатиметровый телескоп (с диаметром главного зеркала 30 м), Большой обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope). Самый большой из телескопов ближайшего будущего — Европейский чрезвычайно большой телескоп (European Extremely Large Telescope, E-ELT) с диаметром зеркала 39 метров — тоже в тренде.


Телескоп E-ELT

Телескоп E-ELT

Сравнительные размеры зеркал существующих и планируемых к постройке телескопов. 39-метровое зеркало E-ELT — зеленое кольцо в правой части рисунка. Бело-серое кольцо на заднем плане — 100-метровое зеркало Ошеломляюще Большого Телескопа (Overwhelmingly Large Telescope), от создания которого было решено отказаться по финансовым соображениям. Белый закругляющийся фон — «кусок» радиотелескопа Аресибо в том же масштабе. Изображение с сайта en.wikipedia.org


25 мая этого года была пройдена важная веха в истории E-ELT: в штаб-квартире ESO в Гархинге близ Мюнхена (Германия) был подписан контракт с консорциумом ACe Consortium на строительство башни, купола и механических конструкций телескопа. Это самый крупный контракт в истории наземной астрономии: его сумма составляет 400 миллионов евро.

За эти деньги консорциум построит вращающийся купол диаметром 85 метров общей массой около 5000 тонн и смонтирует в нем крепеж для телескопа и конструкции трубы, общая подвижная масса которых превысит 3000 тонн. Обе эти механические конструкции будут намного превосходить по размерам все аналогичные структуры современных наземных телескопов. Башня будет почти 80 метров высотой, а площадь под ней будет сравнима с площадью футбольного поля.


Телескоп E-ELT

Телескоп E-ELT

E-ELT в сравнении с Собором Святого семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Изображение с сайта eso.org, там же есть галерея, в которо E-ELT сравнивают с другими известными сооружениями


Само же зеркало будет иметь площадь 978 м2 и состоять из 798 правильных шестиугольников с диагональю 1,4 м и толщиной всего 5 см. Если сравнить E-ELT с любым юнитом VLT, то он будет собирать в 15 раз больше света, а значит, видеть объекты в 15 раз более слабые. Предполагается, что именно это новое поколение телескопов сможет увидеть признаки биосферы на планетах вне Солнечной системы и обнаружить самые первые галактики после Большого взрыва.

Изображение с сайта eso.org.

Алексей Паевский

04 ноябрь 2019 /
Пророчества
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