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Гималайская салангана


Гималайская салангана

На фото изображена гималайская салангана (Aerodramus brevirostris) — небольшой невзрачный с виду стриж, обитающий в Гималаях и прилежащих районах Китая. Этот вид, как и многие другие саланганы, использует эхолокацию, то есть ориентацию на основе отраженных звуков. Эхолокация, широко известная у летучих мышей, встречается у птиц весьма редко. Кроме саланган это явление известно еще только у гуахаро (Steatornis caripensis), которые приходятся саланганам пусть и дальними, но родственниками. Возвращаясь к саланганам, необходимо отметить, что эхолокация свойственна не всем их представителям. Саланган известно три рода — Aerodramus (23 вида), Collocalia (3 вида) и Hydrochous (1 вид), все они обитают в Индонезии и Юго-Восточной Азии. Эхолокация имеется у всех видов рода Aerodramus и одного вида рода Collocalia (J. J. Price et al., 2004. The evolution of echolocation in swiftlets).

Для чего же нужна саланганам эхолокация и почему некоторые виды не используют этот способ ориентации? Эти стрижики ориентируются таким образом в темноте пещер, где они гнездятся. Колониальные гнездовья в пещерах характерны для всех саланган, но те виды, которые эхолокацию не используют, обитают ближе к выходу, куда дневной свет проникает. А вот видам, которые предпочитают более удаленные участки, где стоит уже кромешная тьма, без эхолокации было бы сложно. Охотятся саланганы так же, как и прочие стрижи, — виражируя в небе в погоне за летающими насекомыми. Эхолокация им в это время ни к чему.


Гималайская салангана

Схема пещеры, в которой располагались гнездовья гималайской саланганы (заштрихованные области). В этих местах абсолютно темно. Числа обозначают расстояние от входа (в метрах). Рисунок из статьи B. Wang et al., 2013. Breeding biology and conservation strategy of the Himalayan swiftlet (Aerodramus brevirostris innominata) in southern China


Эхолокация саланган отличается от эхолокации летучих мышей, которые в основном пользуются ультразвуком, лежащим выше порога слышимости большинства людей. А эхолокационные звуки саланган совсем другие. Это короткие щелчки в диапазоне примерно 2–8 кГц. Человек хорошо воспринимает эти частоты, поэтому щелчки (и частично — отраженное эхо) в пещере с гнездовьем саланган прекрасно слышно.


Гималайская салангана

Сонограмма эхолокационных щелчков гималайской саланганы (Aerodramus brevirostris)


С виду не примечательные гнезда саланган — это и есть те знаменитые «ласточкины гнезда». Дело в том, что основным компонентом, цементирующим всю конструкцию, является слюна птиц, богатая белком. Эта слюна, застывшая в виде гнезда, и используется в пищу: из нее готовят деликатесный суп. Особенным спросом пользуются гнезда саланган Breeding biology and conservation strategy of the Himalayan swiftlet (Aerodramus brevirostris innominata) in southern China


На самом деле саланганы строят гнезда не только из слюны. Все виды в той или иной степени подмешивают к ней другой материал (например, перья или мох). Поэтому перед употреблением в пищу гнезда приходится очищать. Популярность «ласточкиных гнезд» имеет и обратную сторону. Многие колонии саланган или совсем исчезли, или в них снизилась численность птиц. Все из-за активности местных жителей, собирающих гнезда на продажу или для разнообразия своего скудного рациона.

Фото © tinyfishy с сайта flickr.com/photos/tinyfishy2.

Алексей Опаев

04 ноябрь 2019 /
Пророчества
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