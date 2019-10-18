Ученые обнаружили таинственную "слизь" с невероятными способностями

В зоопарке Парижа представили загадочное одноклеточное существо желтоватого оттенка, которое выглядит как гриб, но ведет себя как животное.Существо назвали слизью в честь главного героя би-муви 1958 года «Blob» («Слизь») про прилетевшую из космоса зеленую субстанцию, которая поглощает население небольшого американского городка.У слизи 720 полов и невероятная способность к регенерации: если ее разрезать пополам, она восстанавливается за две минуты. Кроме того, слизь способна учиться, хотя у нее нет мозга, и, если объединить две слизи в одну, они объединят свои знания и навыки.

Ce n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon... Decouvrez le blob, le nouveau pensionnaire du zoo de Paris pic.twitter.com/hEb8g1eRu9

— BFMTV (@BFMTV) 17 октября 2019 г.У слизи нет ног или других конечностей, но она может передвигаться со скоростью четыре сантиметра в час. У слизи нет рта, глаз, желудка и других подобных органов, но она находит, захватывает и переваривает пищу.«Мы уверены, что это не растение, но точно не знаем, гриб это или животное», — утверждает глава Национального музея естествознания Парижа Бруно Давид. Он считает, что слизь — «одна из загадок природы».

« Le #blob est difficile a placer dans l’arbre du vivant. (...) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre », explique @BrunoDavidMNHN.



Rendez-vous des samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! @CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ

— Zoo de Paris (@zoodeparis) 16 октября 2019 г.