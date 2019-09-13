Диппи и его двойники





Перед нами слепок 26-метрового скелета диплодока Diplodocus carnegii, выставленный в центральном холле Музея естественной истории в Лондоне. Гигант находится в экспозиции музея более 110 лет, но уже через месяц, 4 января 2017 года, экспонат демонтируют, а его место займет 25-метровый скелет синего кита, которого подвесят к потолку. Тем не менее Диппи, как его ласково называют британцы, имеет непреходящее историческое значение: он сыграл колоссальную роль в том, чтобы динозавры утвердились в массовом воображении.

История Диппи началась 11 декабря 1898 года, когда американский бизнесмен и меценат Эндрю Карнеги увидел в газете «The New York Journal and Advertiser» иллюстрацию, изображающую бронтозавра, который заглядывает в окно 10-го этажа нью-йорского небоскреба. В желудке этого существа умещается три слона, сообщалось в сопровождавшем картинку броском заголовке, в лучших традициях желтой прессы. Карнеги загорелся идеей украсить чем-то подобным Музей естественной истории, строящийся на его деньги в Питтсбурге. И уже на следующий год экспедиция во главе с Уильямом Холландом (William Jacob Holland), директором этого музея, отправляется в штат Вайоминг.

Материал в газете «The New York Journal and Advertiser», подсказавший меценату Эндрю Карнеги идею снарядить экспедицию, в результате которой был найден Diplodocus carnegii. Фото с сайта loc.gov

Спустя пару месяцев ученым удается обнаружить скелет крупного зауропода, и в 130 ящиках его отгружают в Питтсбург. Но у экземпляра не хватало черепа, конечностей и ряда хвостовых позвонков — недостающие части были позаимствованы у других динозавров, найденных в последующие годы. В итоге скелет Diplodocus carnegii — такое название в честь Карнеги было присвоено находке в 1901 году — был собран Холландом из 8 разных особей. Как выяснилось позднее, некоторые кости, использованные при этом, и вовсе принадлежат не диплодокам, а другой группе зауроподов — камаразаврам. Верхнеюрская формация Моррисон (Morrison Formation), откуда происходит диплодок, вообще отличается неслыханным разнообразием зауроподов.

Холланд отправил Карнеги набросок с реконструкцией скелета, и тот, придя в восторг, велел украсить рисунком один из залов в своем шотландском замке Скибо. Там-то его и увидел друг Карнеги, английский король Эдвард VII. Его величество изъявил желание заполучить подобный экспонат и для британской столицы. Желание короля — закон, и в мае 1905 года гипсовый слепок скелета в полную величину, состоящий из 292 элементов, был торжественно представлен публике в лондонском Музее естественной истории. Примечательно, что «настоящий» диплодок был установлен в Питтсбурге только два года спустя, когда там достроили подходящее помещение.

Другие европейские государства не хотели отставать от Британии, и двойники Диппи отправились в Германию, Францию, Италию, Австро-Венгрию и Россию. В монтаже некоторых из них Холанд принимал непосредственное участие: когда диплодока в 1910 году устанавливали в конференц-зале Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, рядом с американцем упал один из элементов конструкции, и только чудом несчастного случая удалось избежать. Всего при содействии Карнеги, а затем и его вдовы, в музеях по всему миру было воздвигнуто 11 копий диплодока. Некоторые сторонники удаления Диппи из лондонского Музея естественной истории даже сравнивали его с фигуркой садового гнома — дескать, он такой же гипсовый, растиражированный и фальшивый.

Слепок Diplodocus carnegii в Национальном музее естественной истории в Париже. С 1908 года (дата установки), его поза практически не менялась. Обращает внимание волочащийся по земле хвост — он сохранился также у московского Диппи. У всех остальных диплодоков хвост был перемонтирован в более динамичную позицию в соответствии с современной парадигмой, которая видит в динозаврах не пассивных неуклюжих увальней, а активных подвижных существ. Фото из статьи I. Nieuwland, 2010. The colossal stranger. Andrew Carnegie and Diplodocus intrude European Culture, 1904-1912

И всё же именно Диппи стал для многих миллионов европейцев первым гигантским динозавром из числа зауроподов, с которым можно было познакомиться, что называется, лицом к лицу. Образ диплодока настолько врезался в массовое сознание, что, когда грянула Первая мировая война, простые солдаты, далекие от палеонтологии, сравнивали с ним первые британские танки — такими же громоздкими и неуклюжими, как тогда считалось, были и динозавры. Но постепенно представления о динозаврах пересматривались, что находило отражение в позе Диппи и его двойников. Время от времени их перемонтировали в соответствии с новыми научными идеями, так что исторические фотографии гипсовых диплодоков представляют собой ценный источник по истории палеонтологической мысли.

К тому моменту, как двойники Диппи вторглись в европейские музеи, еще не отмерло окончательно представление о динозаврах как о «гигантских ящерицах», восходящее ко временам Кювье. Например, немецкий палеонтолог Густав Торнир обвинил Холланда в том, что он в угоду публике придал диплодоку эффектную позу слона, с выпрямленными ногами, находящимися под туловищем. Напротив, доказывал Торнир, диплодок ходил на полусогнутых конечностях, располагавшихся по бокам тела, как у варана или крокодила. Этот спор имел не только научное значение, ведь США, откуда прибыл диплодок, были военно-политическим противником Германии. Поэтому в 1912 году берлинский Музей естествознания, где был выставлен слепок, в сопровождении Торнира посетил ни много ни мало сам немецкий кайзер Вильгельм II. Он распорядился переустановить диплодока на манер ящерицы, в соответствии с мнением немецких ученых, но разразившаяся война не дала этим планам осуществиться.

Слепок Diplodocus carnegii в Палеозоологическом музее (Ленинград, 1932). Передние ноги диплодока подогнуты, как у крокодила, и смотрят в стороны. Примерно в том же духе немецкий кайзер предлагал перемонтировать и берлинского Диппи. Фото из книги А. Ю. Розанова и др., 2012. Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова

Предположение о сходстве диплодока и крокодила не выглядит столь уж экстравагантным, если учесть, что в начале XX века большинство палеонтологов рассматривало зауроподов в качестве водных или околоводных существ. Считалось, что они бродили вдоль береговой линии, погружая свои грузные тела в воду. Длинная шея этих динозавров интерпретировалась как приспособление для сбора водорослей и другой водной растительности. Стоя на мелководье, с помощью длинной шеи зауроподы могли дотянуться до участков, удаленных от берега, а также до дна. В рамках такого сценария шея зауроподов находилась в горизонтальном положении или даже была наклонена вниз. Примерно в такой позе диплодоков изначально и устанавливали.

Но в середине XX века представление о зауроподах изменилось. Этих динозавров «переместили» на сушу, а их длинную шею стали рассматривать как приспособление для общипывания крон высоких деревьев. Поэтому диплодоки, монтировавшиеся в то время, обзавелись вертикально поднятой шеей, как у жирафов. Самым экстремальным примером может служить диплодок, установленный в 1957 году на лужайке перед Музеем естественной истории в городе Вернал (штат Юта) — кстати, это единственный из 11 слепков, сделанный из бетона, а не из гипса.

Единственный слепок Diplodocus carnegii, сделанный из бетона и с 1957 года находившийся под открытым небом перед Музеем естественной истории в Вернале. В 1989 году бетонного Диппи убрали — ему на смену пришел аналогичный слепок из стекловолокна, размещенный в здании музея. Рисунок с сайта extinctmonsters.net

Задрали голову и нашему отечественному диплодоку, когда его перемонтировали в 1983 году при переезде в новое здание Палеонтологического музея в Теплом стане. Приняла более вертикальное положение и шея британского Диппи, когда в 1979 году его собрали заново, после того как во время Второй мировой войны скелет на долгие годы спрятали в подвал.

Слепок Diplodocus carnegii в Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова в Москве. Шея находится в более вертикальной позиции по сравнению с ранним вариантом установки этого же скелета в Палеозоологическом музее в Ленинграде. Фото с сайта paleo.ru

Тем не менее с анатомической точки зрения в вертикальную шею зауроподов не очень-то легко поверить. Чтобы закачивать кровь в голову, находящуюся на высоте 6 метров (именно такой длины была шея диплодока), требуется неимоверно мощное сердце. Да и строение связок и мускулатуры зауроподов едва ли позволяло им держать шею в вертикальном положении. Поэтому некоторые ученые сейчас вернулась к взглядам вековой давности. Согласно недавней статье американских палеонтологов, шея диплодока располагалась параллельно земле: он двигал ею не вверх-вниз, а из стороны в сторону, ощипывая низкорослую растительность.

Возможный способ питания апатозавра, современника диплодока. Вместо того чтобы ощипывать кроны деревьев, зауроподы, возможно, питались низкорослой растительностью и не задирали шею. Синим и зеленым цветом показано положение выйных связок. Рисунок из статьи D. C. Woodruff, 2015. Nuchal ligament reconstructions in diplodocid sauropods support

Наука не стоит на месте, так что двойникам Диппи, которые сейчас застыли в тишине музейных залов, еще не раз придется поменять свою позу.

Фото с сайта en.wikipedia.org.

Александр Храмов