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NASA создаст миниатюрный луноход

NASA создаст миниатюрный луноход


Небольшой аппарат MoonRanger стартует в 2021 году и проведет разведку приполярных областей Луны перед строительством обитаемой базы.
Американское космическое агентство заключило контракт на изготовление миниатюрного лунохода. Проект разработчиков из Университета Карнеги — Меллона и компании Astrobotic стал лучшим из двенадцати вариантов, рассмотренных экспертами NASA в рамках конкурса Lunar Surface and Instrumentation and Technology Payload (LSITP). Теперь за шесть миллионов долларов инженерам предстоит произвести 11-килограммовый аппарат MoonRanger, способный проработать на поверхности Луны не менее недели и преодолеть как минимум километр. По сообщению пресс-службы Университета Карнеги — Меллона, запуск MoonRanger запланирован на 2021 год.
Новая программа агентства Artemis должна увенчаться прибытием на Луну пилотируемой экспедиции уже в 2024 году. Однако прежде она предусматривает серию беспилотных роботизированных миссий для разведки подходящего места высадки, поиска минеральных ресурсов и льда. При этом крайне сжатые сроки заставляют ориентироваться на создание не больших и сложных аппаратов, но максимально простых и компактных, от которых не требуется пережить 14-суточные лунные ночи без питания от солнечных батарей. Таким проектом и станет MoonRanger — «миссия на неделю», по выражению главы группы разработчиков Уильяма Уиттекера (William Whittaker). Аппарат дополнит посадочный модуль производства Astrobotic.
Небольшой ровер должен уметь самостоятельно ориентироваться и передвигаться по поверхности спутника и, конечно, будет нести достаточно мощную систему для прямой связи с Землей. Его задачей станет составление трехмерной карты интересующего NASA участка Луны — окончательно он не определен, но, видимо, будет находиться в приполярных областях, где расположены пещеры, потенциально подходящие для строительства постоянной обитаемой базы.
15 июль 2019 /
Пророчества
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