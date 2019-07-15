Солнечное затмение. Вид с Луны

В то время как миллионы людей наслаждались захватывающим видом на полное затмение в прошлый вторник в Чили и Аргентине, одинокий спутник наблюдал за ним с Луны.Китайский Микросат Longjiang-2 летал над дальней стороной Луны, когда началось затмение.