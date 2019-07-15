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Солнечное затмение. Вид с Луны

Солнечное затмение. Вид с Луны


В то время как миллионы людей наслаждались захватывающим видом на полное затмение в прошлый вторник в Чили и Аргентине, одинокий спутник наблюдал за ним с Луны.
Китайский Микросат Longjiang-2 летал над дальней стороной Луны, когда началось затмение.
15 июль 2019 /
Пророчества
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