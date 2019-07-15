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Космический парусник LightSail 2 связался с Землей

Космический парусник LightSail 2 связался с Землей


Аппарат LightSail 2, недавно доставленный на околоземную орбиту, на днях впервые установил связь с Землей. В скором времени он должен будет развернуть солнечный парус площадью около 32 квадратных метров.

LightSail 2 был выведен на орбиту ракетой SpaceX Falcon Heavy, запущенной на прошлой неделе. На днях же команда миссии аппарата из Планетарного Общества сообщила, что ей удалось установить двустороннюю связь с LightSail 2 и что аппарат сейчас проходит различные тесты. Отмечалось, что все протестированные системы аппарата работают исправно.
В отличие от традиционных космических аппаратов, LightSail 2 работает не на ракетных двигателях: он использует солнечную энергию. В скором времени аппарат должен будет развернуть свой солнечный парус (принцип его работы заключается в использовании давления солнечного излучения на зеркальную поверхность для приведения космического аппарата в движение), имеющий площадь 32 квадратных метра. Прежде, впрочем, специалисты должны будут завершить тестирование систем (в частности, камеры аппарата должны будут сделать тестовые снимки). Как ожидается, LightSail 2 проработает на орбите около года, после чего сгорит в земной атмосфере.
Первая миссия — LightSail 1 — была запущена весной 2015 года. Несмотря на сложности, специалисты все же смогли установить связь с аппаратом и он сумел развернуть парус; Планетарное Общество признало тестовый полет успешным.
15 июль 2019 /
Пророчества
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