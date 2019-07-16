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Все обнаруженные экзопланеты на одном видео

Все обнаруженные экзопланеты на одном видео


За 30 лет человечество обнаружило более 4000 экзопланет, и, чтобы отметить эту веху, в NASA создали карту, которая делает эти открытия максимально наглядными.
16 июль 2019 /
Пророчества
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