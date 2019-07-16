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Archinaut - строительный робот для космоса

Archinaut - строительный робот для космоса


НАСА предоставило калифорнийскому стартапу Made In Space $73,7 млн., чтобы «Archinaut» смогла провести орбитальное испытание космического аппарата».
Представители НАСА объявили в пятницу (12 июля), что демонстрационный корабль «Archinaut One» выйдет на низкую околоземную орбиту на борту ракета-носителя «Rocket Lab Electron» не ранее 2022 года. Выйдя на орбиту, Archinaut One будет печатать в 3D-формате два «полотна» длиной 10 метров, которые будут выходить с каждой стороны космического корабля.
Со временем эти полотна можно будет печатать и использовать как солнечные батареи, способные генерировать в пять раз больше энергии, чем панели, традиционно изготовленные на кораблях аналогичного размера, заявили представители НАСА.
Успешный запуск Archinaut One может привести к очень большим шагам в будущем, добавили они.
«Роботизированное производство и сборка в космосе является бесспорным помощником для будущего освоения космоса», - заявил Джим Ройтер, помощник администратора Управления космических технологий НАСА. «Принимая на себя ведущую роль в разработке этой технологии, Соединенные Штаты сохранят свое лидерство в освоении космоса, поскольку мы продвигаемся вперед с астронавтами на Луну, а затем на Марс».
Made In Space уже несколько лет занимается разработкой Archinaut в рамках контракта НАСА «Технологии переломных моментов». Представители агентства заявили, что сегодняшнее объявление открывает вторую фазу этого контракта.
В Archinaut есть 3D-принтер и робо-руки. В конечном итоге эта технология позволит кораблю выполнять широкий спектр ценных задач за пределами Земли, от ремонта и модернизации спутников (например, с помощью сверхмощных солнечных батарей) до строительства огромных структур, таких как космические телескопы, заявили представители Made In Space.
Archinaut уже прошел несколько значительных испытаний здесь, на Земле. В 2017 году, например, его 3D-принтер произвел несколько структур в термовакуумной камере, которые воспроизводили температуру и вакуум космоса.
Эта камера не создавала микрогравитацию, но другие технологии Made In Space доказали свою силу в таких условиях. Например, компания построила и запустила два 3D-принтера для Международной космической станции (МКС), а другой аппарат Made In Space на борту МКС произвела ценный оптоволоконный кабель под названием ZBLAN.
Made In Space видит коммерческие перспективы в производстве ZBLAN за пределами Земли, а работа на МКС является проверкой экономической жизнеспособности этой идеи.
16 июль 2019 /
Пророчества
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