Астрономы впервые обнаружили протолунный диск вокруг экзопланеты
Используя самый мощный массив радиотелескопов Земли, астрономы сделали первые наблюдения околопланетного диска из газа и пыли, подобного тому, который породил луны Юпитера. Находка, о которой сообщается в Astrophysical Journal Letters, рассматривает планету PDS 70 c — все еще формирующегося газового гиганта, расположенного на расстоянии около 370 световых лет от Земли. Впервые она была обнаружена в прошлом месяце на изображениях, полученных с телескопа при съемке в видимом диапазоне. Используя массив из 66 радиотелескопов ALMA в Чили, астроном Университета Райса Андреа Изелла и его коллеги собрали радиосигналы с длиной волны 855 микрометров, которые показали наличие пылевых зерен по всей звездной системе PDS 70. Планеты формируются из дисков газа и пыли вокруг звезд, и если планета достаточно велика, она может сформировать собственный диск, поскольку собирает материал на своей орбите вокруг звезды. Например, Юпитер и его спутники — это небольшая планетная система, вращающаяся вокруг Солнца, и считается, что спутники Юпитера образовались из околопланетного диска, когда сам гигант был очень молод.
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