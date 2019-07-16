Если вы посмотрите в небо, то увидите бесчисленное множество вещей: планеты, звезды, луны и даже саму галактику. У них есть одна общая черта: они вращаются. Итак, вращается ли вселенная тоже?Это та тайна, которую космологи тщательно изучают, потому что она может рассказать нам о фундаментальной природе вселенной.«Это предположение зависит от того, как мы выполняем наши расчеты, как мы анализируем наши данные», сказала Даниела Сааде, научный сотрудник Школы физики и астрономии в Университет Ноттингема в Соединенном Королевстве.Чтобы увидеть, были ли эти предположения о Вселенной и ее фундаментальной физики верны, ученые собрали наблюдения, чтобы проверить их. В частности, они использовали свет от космического микроволнового фона. Этот свет самый старый, который мы можем наблюдать - испущенный всего через 380 000 лет после Большого взрыва - и является сокровищницей информации для космологов, изучающих вселенную.Он выглядит почти одинаково во всех направлениях, но есть небольшие изменения его температуры, всего в тысячных долях, которые были затронуты историей, содержанием и геометрией вселенной. Изучая эти различия, ученые могут увидеть, была ли Вселенная деформирована каким-либо образом, что предполагает вращение или расширение, которое увеличивается в одном направлении больше, чем в другом.Ученые обнаружили, что свет микроволнового фона не показывает никаких свидетельств того, что Вселенная вращается. Кроме того, вероятность того, что вселенная изотропна, составляет 120 000 к 1, что означает, что она выглядит одинаково, независимо от того, в каком направлении вы смотрите, согласно исследованию 2016 года в журнале Physical Review Letters, проведенному Сааде и Стивеном Фини, астрофизиками из Имперского колледжа (Лондон). Другое исследование показало, что с вероятностью 95% Вселенная является однородной, то есть везде она одинакова в больших масштабах.Все эти исследования предполагают, что вселенная в основном однородна и не вращается. Этот вывод вряд ли изменится. Будущие измерения поляризации CMФ могут улучшиться в ближайшие несколько десятилетий, но новые данные вряд ли будут оспаривать предыдущие результаты.«Мы действительно начинали с идеей, что мы являемся центром вселенной», - сказал Сааде. «Я думаю, это действительно удивительно, насколько мы крошечные и незначительные».