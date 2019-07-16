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Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии


Землетрясение магнитудой 7.3 произошло на юге острова Хальмахера. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 160 км от Тернате ( остров Хальмахера). Подземные толчки ощущались на ряде островов Индонезии.
Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в Индонезии

Хальмахера, — остров в Малайском архипелаге, крупнейший из Молуккских островов, принадлежит Индонезии.
16 июль 2019 /
Пророчества
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