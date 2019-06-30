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Астероид размером с автомобиль замечен за несколько часов до столкновения с Землей

Астероид размером с автомобиль замечен за несколько часов до столкновения с Землей


Астрономы обнаружили астероид размером с автомобиль за несколько часов до того, как он врезался в Землю и сгорел в атмосфере на прошлых выходных, сообщают новостные агентства.
Ученые на Гавайях изначально заметили этот астероид под названием 2019 MO в субботу, 22 июня. Вскоре после этого «гость из космоса» распался на части, ярко озарив небо, при вхождении в атмосферу примерно в 380 километрах к югу от г. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, согласно Гавайскому университету.
Этот случай стал всего лишь четвертым по счету в истории, когда ученые смогли заметить астероид, который был настолько близок к столкновению. Остальные три обнаружения состоялись в течение последних 11 лет, включая астероиды 2008 TC3, 2014 AA и 2018 LA, который упал на поверхность планеты на территории Южной Африки спустя примерно 7 часов после его обнаружения.
В отличие от астероида 2018 LA этот недавний «гость из космоса» не нанес ущерба и не достиг поверхности Земли. Однако этот астероид, составляющий четыре метра в длину, тем не менее, вызвал зрелищную вспышку мощностью примерно в 6000 тонн ТНТ, согласно Центру исследований околоземных объектов, управление которым осуществляет Лаборатория реактивного движения НАСА.
Взрыв этого астероида в небе был настолько мощным, что даже спутники, находящиеся на орбите, смогли его заметить. Метеорологические спутники, управление которыми осуществляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, зарегистрировали этот взрыв в 21:25 UTC. В момент вхождения в плотные слои атмосферы космический камень двигался со скоростью около 14,9 километра в секунду, сообщает Центр исследований околоземных объектов.
Тот факт, что ученые смогли зарегистрировать астероид до его разрушения, является весьма вдохновляющим. В этот раз впервые два телескопа, предназначенных для проведения обзора неба – телескопы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) и Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) – показали, что они могут помочь заранее предупредить людей об астероидной опасности, предоставляя достаточно времени для эвакуации населения с места предполагаемого падения космического камня.
30 июнь 2019 /
Пророчества
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