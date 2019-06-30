Где сейчас находится блуждающая планета Нибиру?

Люди обожают мрачные пророчества. Как будто их утешает неизбежность конца света. Но от этого пророчества не становятся правдивыми. Очень многие популярные идеи нашего времени опираются на ошибочную науку и несуществующие доказательства. Возьмем, к примеру, планету Нибиру. Говорят, что существует загадочная планета, которая вращается вокруг нашего Солнца, но находится где-то на задворках Солнечной системы. И еще говорят, что она летит к Земле, чтобы столкнуться с ней. Когда это произойдет?Нибиру: последние новостиСогласно общеизвестной истории, Нибиру однажды врежется в нашу родную планету, либо пройдет достаточно близко к ней, чтобы привести к разнообразным природным катаклизмам и положить конец человеческой цивилизации. Но на текущий момент Нибиру — чистая выдумка. Подумайте сами: как можно спрятать настолько большое тело? Если бы оно было, мы бы видели следы ее присутствия по всей Солнечной системе. Мы ведь нашли самые дальние планеты Нептун и Уран больше двухсот лет назад, а телескопы с тех пор стали намного мощнее. Более того, вы должны знать, что все планеты давным-давно ходят по одному и тому же кругу — на своей орбите — поэтому если бы Нибиру и существовала, за многие миллиарды лет она давно бы уже «расчистила» себе путь.Относительные размеры планет Солнечной системыНу, хорошо. Допустим, Нибиру движется по необычной орбите. И все равно, если бы это было так, мы бы давно увидели доказательства. Задолго до того, как астрономы нашли Нептун (в 1846 году), они подозревали, что где-то там, за последним рубежом, должна быть большая планета. Почему? Потому что наблюдатели ночного неба увидели, что Уран постоянно отклоняется от ожидаемой орбиты. Математики предположили, что это происходит оттого, что на него влияет крупная планета поблизости. И знаете, что? Этой загадочной планетой оказался газовый гигант, который мы сейчас зовем Нептуном.Конец света от Нибиру: ждать или нет?Теперь вернемся к Нибиру. Если она существует, она бы оказывала воздействие на другие планеты в нашей Солнечной систем — как Нептун когда-то. Астрономы не дураки и они сразу понимают, что если движение планеты не соответствует расчетам, в уравнении должно быть что-то еще. И чем больше Нибиру — размером с Юпитер или больше — тем больше влияние, которое она должна оказывать на всю Солнечную систему. Потому что чем массивнее планета, тем сильнее ее гравитационное влияние. Почитайте о том, как устроены гравитация и невесомость.Так устроена Солнечная системаЕсли смотреть на Солнечную систему «сверху», сегодня все планеты от Венеры до Нептуна вращаются как бы на одном блюде, в одной плоскости. Но астроном Дэвид Моррисон считает, что если что-то вроде Нибиру проходит мимо Земли примерно раз в 3600 лет, ее гравитация сбила бы часть планет с блюда, нарушив порядок. А еще, если бы Нибиру действительно существовала, она бы «украла» у Земли Луну много лет назад.И вот вам последнее доказательство: Солнечная система — очень большая. Планеты двигаются на своих орбитах с большой скоростью, но все равно относительно медленно, поэтому даже если бы Нибиру подобралась близко, мы бы увидели ее как минимум за пару лет до столкновения.