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«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили эксперты

«Золотой» астероид угрожает мировой экономике, заявили эксперты



Общую стоимость всех «драгоценностей» астероида, к которому NASA вскоре отправит экспедицию, оценили в 700 квинтиллионов долларов.
Согласно уже озвученным планам, в 2022 году Космическое агентство США отправит миссию на «золотой» астероид Главного пояса, известный также как (16) Психея. Полет до его орбиты продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на (16) Психее займет более 20 месяцев. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра.
Астероид, сформировавшийся в результате столкновения двух небесных тел, весит менее одного процента от массы Луны. При этом в его породе содержатся платина, железо, никель и золото. Как сообщает портал Oil Price, эксперты подсчитали суммарную стоимость всех металлов на (16) Психее: 700 квинтиллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.
В то время как в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную и намерены таким образом изучить формирование Солнечной системы, некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах — перспективная индустрия.
«Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными, — сказал в беседе с Би-би-си Митч Хантер-Скуллион, основатель британской компании Asteroid Mining Company. — Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги». Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году.
Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики. По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что мы можем добыть в космосе.
По оценке аналитиков из Allied Maket Research, к 2025 году бюджет программ по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.
«Вы не можете думать о космической добыче как о чем-то, что случится через 25 или 50 лет, — говорит Мур. — Это уже происходит. И Пояс астероидов — только один аспект этого рынка. Весь космический рынок уже стоит сотни миллиардов».
Компании добывающей отрасли и космические агентства интересуются не только астероидами: так, в январе ESA подписало контракт с дочерней компанией Airbus — Ariane Group — на подготовку миссии на Луну в 2025 году. На спутнике нашей планеты планируют добывать реголит, чтобы в дальнейшем использовать его как топливо для космических аппаратов.
Между тем японская компания iSpace заявила, что ее первые аппараты отправятся на Луну уже в 2020-м и 2021-м, а к 2030 году начнется активная эксплуатация ресурсов спутника.

30 июнь 2019 /
Пророчества
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