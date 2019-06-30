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Собаки снова полетят в космос. Зачем?

Собаки снова полетят в космос. Зачем?


Все псы попадают в рай. Но по пути туда некоторые из них могут однажды сделать остановку на борту Международной космической станции (МКС). По крайней мере с такой идеей выступили американские ученые, предложившие вернуть практику отправки четвероногих друзей человека на орбиту Земли. По мнению исследователей, они могут принести огромную пользу. Но какую?
Животные в космосе
В прошлом веке, когда космонавтика только зарождалась, отправлять сразу человека в космос было очень опасно. Непонятно было, как космическая среда будет воздействовать на организмы людей (и в целом живые организмы). Чтобы не рисковать понапрасну и не губить человеческие жизни, в качестве «принудительных добровольцев» в космос отправляли различных животных. В том числе и собак. У нас, кстати, имеется интересная статья на эту тему. Сегодня крупных животных (если не брать в расчет человека) в космос не отправляют. Среди живых организмов на борту МКС бывают в основном различные бактерии, растения и грызуны. Основные исследования проводятся именно с людьми, поскольку именно нам предстоит задача колонизации других планет и спутников Солнечной системы. Перед тем как это делать, нужно понять, как длительное нахождение в космосе будет влиять на здоровье людей.
Зачем же тогда снова отправлять собак в космос, спросите вы? Самая очевидная польза от отправки на орбитальную станцию четвероногих друзей заключается в возможности их потискать и приласкать, успокоив свои нервы или повысив настроение. Работа в космосе очень сложная и стрессовая. Экипажам станции необходима возможность как-то расслабляться. Наличие собаки на борту в этом поможет.
Однако основной целью отправки собак на МКС называется возможность разнообразить человеческие микробиомы в ходе длительных миссий на околоземной орбите.
Что такое микробиом?
Собаки снова полетят в космос. Зачем?

Микробиомы – это набор всех микроорганизмов, которые живут в организме и на теле. Эти микроорганизмы находятся в разных местах человеческого тела и выполняют важные функции, необходимые для нашего здоровья. Они уникальны от человека к человеку, а их количество может изменяться под воздействием определенных видов деятельности, такими как мытье рук, чистка зубов или принятие лекарств. Нарушение работы функций этих микроорганизмов может приводить к развитию различных заболеваний. Например, кишечные бактерии позволяют нам правильно переваривать и поглощать питательные вещества из продуктов, которые мы употребляем в пищу. Бактерии полости рта защищают ротовую полость от вредных организмов. Кожные бактерии помогают защитить нас от различных кожных заболеваний.
Зачем собаки в космосе?
В целом на Международной космической станции довольно чисто. Но, конечно, есть и свои поселения микробов. Ученые говорят, что возможность разнообразить микробиомы людей на борту орбитальной станции через контакт с домашними животными может повысить защиту людей от различных видов болезней. Собаки могут передать человеку полезные виды микробов, которые помогут организму людей правильно работать в условиях космоса.
Собаки снова полетят в космос. Зачем?

А еще раньше ученые выяснили, что собаки могут чувствовать у человека рак. Эксперименты показали, что собаки способны с точностью до 96,7 процента определять рак легких, до 99 процентов точности – рак простаты и до 88 процентов – рак щитовидной железы. Неплохой такой детектор болячек, с которым еще можно и поиграть. Похоже, что собаки действительно отправятся с человеком покорять другие миры.
Правда, пока не понятно, как ученые планируют решать вопросы возможного психологического стресса самих животных. Этот вопрос потребует отдельного рассмотрения. Человек осознает, что он находится в условиях невесомости. Будут ли осознавать это животные? Надеемся, что о благополучии четвероногих товарищей будут думать больше, чем при самых ранних экспериментах при их отправке в космос.
30 июнь 2019 /
Пророчества
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