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Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе



Вокруг молодой звезды недалеко от Земли астрономы обнаружили широкий диск пыли, внутри которого формируется огромная планета.
Ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили это планетарное образование в системе звезды TW Гидры, которая находится в 176 световых годах от Земли. Если догадки ученых подтвердятся, это будет первый случай точного обнаружения аккреционного диска — скопления газа и пыли, из которого формируется планета.
Астрономы получили изображения системы, на которых явно виден горячий газопылевой сгусток на внешнем краю протопланетного диска вокруг звезды. Но масштабы этого сгустка поражают. Несмотря на небольшой диаметр на фотографии, его размеры сопоставимы с расстоянием от Солнца до Юпитера.
Однако ученые до конца не уверены, является ли обнаруженное ими скопление газа и пыли формирующейся планетой или же это просто вихрь газа сконцентрировал в одной части диска больше пыли, чем в остальных.

Впервые удалось обнаружить формирование экзопланеты на раннем этапе


Газопылевой диск вокруг звезды и формирующаяся в нем планета /©ALMA
Чтобы подтвердить это смелое предположение, по словам исследователей, требуется получить более детальное изображение системы и проанализировать температуру внутри потенциального диска. Только эти измерения позволят более точно утверждать, что вокруг TW Гидры формируется новая экзопланета.
Изображение удалось получить с помощью массива телескопов ALMA в Чили. Для последующих измерений ученые планируют подключить инфракрасный телескоп Subaru, чтобы получить детальные «тепловые» изображения второй планеты TW Гидры.

30 июнь 2019 /
Пророчества
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