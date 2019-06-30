Теперь каждый может помочь NASA в поиске новых астероидов

В преддверии 30 июня, который считается мировым «Днем Астероида», Центр малых планет и аэрокосмическое агентство NASA запустили проект Hubble Asteroid Hunter, с помощью которого любой может помочь астрономам найти треки новых астероидов. Да, даже мы с вами. По результатам исследования ученые хотят рассчитать орбиты астероидов, а также обучить нейронные сети для эффективной работы с фотографиями, присланных телескопом «Хаббл».За 28 лет работы «Хаббл» прислал на Землю тысячи фотографий, которые хранятся в архиве Европейского космического агентства. И в 2017 году телескоп сообщил о находке нескольких астероидов, расстояние до которых составляет сотни миллионов километров от Земли. Телескоп запечатлел треки астероидов, и оказалось, что только на одной фотографии их количество доходит до 20 штук.Чтобы обработать этот массив данных, был запущен новый научный проект Hubble Asteroid Hunter на базе крупнейшего в мире портала гражданской науки Zooniverse. Принять участие в поиске треков может каждый, достаточно пройти регистрацию на сайте проекта и изучить правила поиска. Вам будут показываться фотографии, на которых будет предложено отметить треки астероидов (при их наличии). Снимки заранее были отобраны таким образом, чтобы сопоставить сроки наблюдения и вычисленные орбиты астероидов — таким образом, с большой долей вероятности можно найти треки неизвестных до этого времени астероидов.Будьте готовы, что снимки придется максимально приближать, да и зрение должно быть очень хорошее. И без знания английского языка не обойтись.Как только пользователи обработают достаточное количество снимков, Центр малых планет Международного астрономического союза сможет построить модель для того, чтобы более точно предсказывать движение астероидов. В перспективе планируется обучить нейросеть, которая сможет распознавать подобные объекты на снимках автоматически. Пока что без человеческого участия ученым не обойтись.Большинство астероидов в Солнечной системе расположены между орбитами Марса и Юпитера. Ученым известно о более 700 тысяч объектов.Запущенный в 1990 году на орбиту телескоп был назван в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953). Аппарат оснащен 2,4-метровым зеркалом, а также различной аппаратурой, которая позволяет ему вести наблюдение за интересуемыми объектами в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах спектра.Телескоп работает почти 30 лет, и за это время у него неоднократно возникали неполадки. О последней поломке стало известно 10 января 2019 года — на этот раз у «Хаббла» сломалась широкоугольная камера Wide Field Camera 3, установленная на аппарат в 2009 году.