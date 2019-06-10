Часть третья - Всё зависело от условий проживания и местных особенностей

В распоряжении древних индейцев Наска оказалась гигантская песчаная «доска», лишённая растительности.

Всё зависело от условий проживания и местных особенностей. В распоряжении древних индейцев Наска оказалась гигантская песчаная «доска», лишённая растительности. Эту уникальную природную площадку, как «земную ладонь», невозможно было не использовать для графических обращений к богам. Её общая площадь составляет около 500 квадратных километров. Среди изображений имеются разные виды линий и фигур, а также рисунки животных, растений и насекомых больших размеров. Они считали, что боги быстрее заметят крупные рисунки с высоты небес, чем мелкие послания. И за этот жертвенный труд будут благодарить жителей Наска хорошими урожаями.

Индейцы поклонялись священным птицам, «вестникам богов», которые с высоты своего полёта могли, как «в зеркале» увидеть свое изображение на земле. Вся деятельность людей в цивилизации Наска определялась религией и ничем другим. Это был образ их существования. Все языческие обряды и ритуалы управлялись жрецами при очень строгой дисциплине. Они поклонялись многим животным (тотемам), считая их своими предками. И нашли способ сохранить память о них своими рисунками на тысячи лет. Всё что их окружало, считалось результатом деятельности богов и поэтому всячески почиталось. На плато не было изображений предметов и вещей, принадлежащих людям. И все рисунки в пустыне им не были предназначены. Поэтому выполненную работу, по их представлениям, могли оценить только боги.

2. Как сделать (технология)

Все линии и рисунки на плато Наска по своей сложности делятся на пять уровней: 1. Простые линии и полосы. 2. Геометрические фигуры (треугольники, прямоугольники, трапеции). 3 Спирали. 4. Животные и птицы. 5. Насекомые. Для каждого вида работ была своя технология. На местности применялись разные способы измерений в создании фигур и линий. В работе использовались одни и те же инструменты. Это: измерительная верёвка, с нанесёнными делениями мер длины. Деревянные лопаты для выемки верхнего слоя грунта. Дополнительно к лопате мог применяться ручной ударный инструмент (кайло) для обработки твёрдого грунта. Колышки для обозначения линий на площадке и камни для их забивания. Шест определённой длины для прокладки линий спиралей. Небольшие эскизы рисунков, с нанесёнными на них размерами расстояний (в единицах измерения). Верёвки, пришедшие к нам из каменного века, выполняли две очень важные функции: 1. С их помощью проводили все измерения на местности. 2. Верёвка, в натянутом состоянии, создавала на поверхности земли прямую линию. Каждый математик подтвердит, что самая правильная прямая-это натянутая нить. Древние индейцы могли изготавливать верёвки из шерсти или кожи лам, которых разводили в достаточном количестве. Для применения этих инструментов нужны были лишь рабочие руки.

Жрецы управляли разметкой линий при создании фигур на плато. Рисунки имели размеры от 50 до 290 метров. Они зависели от возможностей натяжения верёвки. Это был своего рода «рекорд». Трудно себе представить, чтобы верёвку можно было превратить в прямую линию на расстояние - 0,5 км. Простые расчёты показывают, что верёвка длиной 300 метров могла весить до 100 кг. Например, современные рулетки со стальной лентой выпускаются длиной не более 50 метров. Иначе лента провисает и искажает размеры.

Остановлюсь на технологиях выполнения отдельных работ. Самая простая из них – это прокладка прямых линий в пустыне, которых около 13 тысяч. Все они имеют беспорядочные направления, без какой-либо системы. Для индейцев было гораздо важнее наличие самой линии, чем её направление. Для их прокладки ориентирами могли служить вершины гор, звёзды или точки восхода и захода солнца на горизонте. Эти лучи-линии и полосы предназначались для связи с земными богами и духами. Их «адреса» не были известны, поэтому «каналы связи» прокладывали наугад («на деревню дедушке»).

Каждая родовая община надеялась, что боги быстрее окажут им «адресную помощь» по этим прямым линиям-указателям. За столетия в пустыне образовалась целая «паутина» графических «линий связи» между жителями и богами. А само плато Наска стало самым древним в мире «коммутатором».

При проведении линий на местности выполнялись три вида работ тремя группами людей: Одна группа обеспечивала верёвкой прямые линии. Вторая забивала по этим линиям колышки (с промежутками около шага). Третья – вдоль колышек рыла канаву. Затем колышки и верёвка переносились на следующий отрезок. И всё повторялось по такой же схеме.

Таким способом можно было проложить черту на земле на многие километры. При высоком мастерстве в выполнении этих работ, отклонение линии могло быть ничтожным. На следующем этапе индейцы научились соединять прямые линии друг с другом с помощью углов. И у них стали появляться на плато геометрические фигуры.

Спирали на местности создавались по другой технологии. Самая сложная часть - её центр. Он обозначался верёвкой, сложенной вдвое в виде большой петли и двумя параллельными линиями. Она изображала на земле «эскиз» первичного кольца спирали. Затем рисунок центра обозначался колышками и по их кольцу рыли канавку. После верёвку убирали и продолжали закручивать остальные кольца на одинаковом расстоянии между ними. Размеры определяли длиной шеста.

В создании рисунков птиц и животных применялись наиболее сложные технологии. Их суть заключалась в способах превращения маленьких этюдов в гигантские копии на местности. Чтобы создавать подобные рисунки нужна была центральная осевая опорная линия, равная длине фигуры. На рисунках её не видно, но эту ось применяли в обязательном порядке.

Ценность этой линии можно сравнить со столбом, на котором держится шатёр, или с уровнем моря по отношению к суше. Эта ось соединяла в единое целое все части рисунка. Индейцы создавали прямую центральную линию натяжением длинной верёвки. Затем её обозначали колышками для поперечных параллельных измерений.

От этой оси («как от печки») справа и слева делались замеры всех расстояний до точек линии фигуры с помощью параллельных натяжений верёвок. Все проведённые замеры обозначались на местности колышками. Затем вдоль их пунктирных линий рыли канавки определённой ширины и глубины. Применялось разделение трудовых операций. Каждая группа людей выполняла свой участок и вид работы.

Самой сложной фигурой для них был рисунок паука длиной около 50 метров. Вот его реальный вид: рисунок № 10.

Для его изображения, по моим подсчётам, индейцам требовалось выполнить верёвками более 120 измерений от центральной ключевой линии.

Показываю примерный эскиз паука: рисунок № 11.