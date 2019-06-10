Часть вторая - С чего начинается константа?

После этих исследований меня заинтересовала визуализация числа Пи с

помощью набора и чередования параллельных линий.

Это видно на представленном мной рисунке № 4.

В начале я подумал, что цифры «допустили грубую ошибку» в построении человеческой фигуры. Что подобные контуры человека реально существовать не могут. Например, его нижняя часть определяет форму ног, кривизна которых зашкаливает. Я полагал, что такие ноги («колесом») могут быть лишь у людей-уродцев. Угадывать самому их строение, означало бы «притягивание идеи за уши».

Мне нужны были реальные факты и доказательства, что такая форма фигур могла существовать в богатой истории человечества.

С этой целью просмотрел в электронном виде все древние артефакты (фигурки и наскальные рисунки), сделанные руками народов мира. Мои поиски закончились удачей и доказательства были найдены.





В 1909 г. у села Мартыновка Черкасская обл. (Украина) местные крестьяне во время земляных работ случайно обнаружили клад из 116 серебряных изделий. В настоящее время его предметы хранятся в Музее исторических ценностей Киево-Печерской лавры. Учёные датировали находку 6 - 7 веками н.э. и относят её к Пеньковской археологической культуре древних славян.

Среди древностей оказались 4 одинаковые фигурки человечков, исполняющих танец.

Представляю изображение одной из фигурок. Рисунок № 5.





Человек исполняет танец с названием «присядка». Он мог быть распространён на территории древней Руси. Об этом танце имеются следующие исторические сведения:

Во времена Киевского князя Владимира Мономаха каменщик Пётр Присядка вытачивал изделия, находясь на корточках. Каждый день под вечер после работы он шёл на Крещатик и начинал подскакивать, разминая затёкшие ноги. Его странный танец заметил князь В. Мономах. Спустя пару дней Петро ежедневно исполнял эту пляску для самого князя во время завтрака обеда и ужина.

Эта русская народная пляска «присядка» исполняется в России и в настоящее время.

Нет сомнений в том, что эта фигурка «пляшущего человечка» очень похожа на изображение, обнаруженное мною в константе. Благодаря её «подсказке» я обозначил реальное положение рук и ног графической фигуры. Теперь она выглядит так: рисунок № 6.

Танцующий человечек оказался единственным «творением» числа Пи среди 10 млн. цифр после запятой.

Приходится только удивляться, что константа начинается именно с этой фигуры.

Что это, совпадение или случайность? И на этот вопрос у меня нет ответа и, видимо, не будет.

Просматривая графический язык на других отрезках числа Пи, я обнаружил после 1млн. 478 тысячи цифр после запятой число: (3 2 1 3 4 3 2 3), которое создаёт контур вазы классического образца. Привожу её изображение: рисунок № 7. Природа не производит подобные предметы, поэтому любой человек не будет отрицать разумные идеи в этой графике линий. Их носителями являются цифры «свободного числа». В данном случае они проявляют себя на основе собственных свойств.

Цифры сами определили своими размерами линий её внешний вид. Я создал им лишь благоприятные условия, чтобы они могли проявить себя в этом «творчестве». Если всё это не случайность и не совпадение, то возникает вполне резонный вопрос: что такое число и каковы его подлинные функции и возможности?

На службе у богов «Пустыня внемлет богу…» М.Ю. Лермонтов Занимаясь исследованиями возможностей графического языка чисел, я пришёл выводу, что их фигуры могут выполняться в любом масштабе единиц измерения. При этом их форма меняться не будет. Например, фигура «пляшущего человечка», выполненная по такой же методике, в масштабе 1:300 (1 см. равен 3 метрам) на местности увеличится в длину примерно до 60 метров. И её можно будет легко заметить из космоса.

Подобный опыт уже существовал в древнем мире. Это создание индейцами больших рисунков (геоглифов) в пустыне Наска примерно 1500 лет назад. Они были случайно обнаружены с самолётов в 30-е годы прошлого века. Их реальный вид сверху выглядит так: рисунок № 8.

Ранее я придерживался схожих взглядов при объяснении учёными этой таинственной загадки. Однако, после тщательного просмотра опубликованных рисунков, эти оценки у меня поменялись. Представляю их копии: рисунок № 9.

