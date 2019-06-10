Часть первая - Любые числа имеют внутренние невидимые свойства и способны самостоятельно выражать свою логику и смысл

Загадки графики чисел

«Эти числа мерами сочти. Их линии умеют разделять

жрецы.Им маяки давали луч, как черта - аллею.

Шли у пар следы за призраками грёз. И у края среза

уже маячили узорами фигуры Божьи смысла и начала.

А их цепи линий брали из шкалы цифири…»

(Из отрезка числа Пи – 2 млн. 622-я тысяча цифр после

запятой. Его расшифровка выполнена автором статьи).

О «свободе» чисел





Любые числа имеют внутренние невидимые свойства и способны самостоятельно выражать свою логику и смысл. Навязывание цифрам каких-либо правил и образов превращает их в «рабов» фантазий человека. Например, существует немало методик визуализации числа Пи с помощью цветных абстрактных картин. К каждой цифре прикрепляется один из 10 цветов. А их беспорядочное сочетание создаёт цветовое многообразие. Эти картины очень красивы, но они «мертвы». В них никогда не будет признаков разума или логики смысла. Если числам навязать какие-либо надуманные образы, получится тоже самое. В результате возникнут фантастические картинки, автором которых будет только человек.

Я не являюсь сторонником подобных методик. Мои исследования направлены на поиск ещё не раскрытых свойств чисел, в глубинах которых может находиться разумное начало. Функции чисел гораздо шире их математического применения. Например, в математике они подчиняются известным законам и правилам. А «свободные» знаки в константе начинаются после запятой. Первые её 39 цифр могут определять точность вычислений. А следующие за ними полностью покидают этот материальный мир и переходят в сферу абсолютной свободы духа. При этом все они будут умещаться в единице измерения, как символе вселенной. В своих предыдущих статьях я приводил примеры расшифровки чисел и нахождения в них сведений об окружающем мире. Меня заинтересовал конкретный вопрос: может ли число выдавать разумные идеи языком графики? Я исходил из того, что каждой цифре соответствует реальная мера длины, выраженная в любых единицах измерения. Если перевести десятичную систему счисления (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) на длину цифровых отрезков, то получится следующий набор линий: (0 . 1__ 2 ____ 3______ 4________ 5__________ 6____________ 7 ______________ 8________________ 9__________________ 10____________________).

Отдельная цифра 0 обозначена точкой, а все остальные – отрезками. Графика линий широко применяется архитекторами, художниками и конструкторами. С их помощью можно создавать форму и пространство. Если сложить столбиком параллельные линии различной длины, то на границах их окончаний образуется контур фигуры. Количество графических изображений будет безгранично, как и разнообразие чисел.

В ходе отработки этой методики я убедился, что линии могут быть носителями разумной информации. А язык графики чисел образует своё визуальное информационное поле. Я подбирал расстояние между параллельными линиями методом проб и ошибок. В результате оптимальной пропорцией оказалось число «золотого сечения» к единицам измерения (1:1,6). Например, при длине линий в сантиметрах, расстояние между ними будет 1,6 cм.

Если натуральный ряд чисел от 0 до 9 расположить симметрично по отношению к центральной вертикальной оси, то получится контур треугольника. Для его усиления нужно соединить концы линий правой и левой стороны.

В этой методике я использовал принцип симметрии. Все линии при построении делятся на две равные части по обе стороны от центральной оси. Примером является эта схема. Рисунок № 1.



