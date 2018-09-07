Парадоксы времени



Время играет в нашей жизни важную роль. Мы живем в соответствии с его течением. Представьте только, что было бы, если бы мы вдруг решили жить без часов.

Произошла бы глобальная катастрофа! Компьютеры забарахлили бы, люди стали бы опаздывать на работу, срывались бы встречи и собрания… А задумывались ли вы над тем, что такое время?

Трехмерный мир — иллюзия?

Физик Марк Ван Раамсдонк из Университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) считает, что Вселенную, а заодно и время можно представить в качестве голограммы.

— Весь трехмерный мир — это всего лишь иллюзия, информация, закодированная на двумерной поверхности, — утверждает ученый.

В свою очередь, его коллега Абэй Аштекар из Университета штата Пенсильвания в середине 1980-х выдвинул теорию петлевой квантовой гравитации. Исследователь описывает ткань пространства-времени как паутину из нитей, несущих информацию о квантовых областях, через которые они проходят. Отдельные нити образуют петли, отсюда и название теории и понятие «временной петли».

Данное предположение позволило Аштекару и его научной команде в 2006 году создать серию моделей, в которых время поворачивалось вспять, и можно было наблюдать события, происходившие до Большого взрыва.

Однако большинство существующих теорий предполагают, что время — одно из измерений пространства. А так ли это? Недавно специалисты из научно-исследовательского центра Бистра в Птю (Словения) предположили, что ньютоновское представление о времени как об абсолютной мере, а также о четвертом измерением пространства — неверно.

Время — это всего лишь нумерологический порядок, в котором происходят физические изменения, заявили исследователи. Поэтому оно не может являться самостоятельным пространственным измерением. Скорее, это свойство самого пространства.



В статье, опубликованной в журнале Physics Essays, авторы исследования Амрит Сорли, Дэвид Фискалетти и Дюзан Клинар пишут, что мы привыкли считать время абсолютной количественной величиной, независимой переменной, которая обычно обозначается в формулах и на графиках буквой t. Нам кажется, что ее можно измерить, но на самом деле это не так.

Мы измеряем вовсе не время, а частоту и скорость происходящих с объектами изменений. Это лишь условная величина, физически же оно не существует. Также вы не можете повернуть время вспять.

Вы можете сделать из яиц омлет, но никак не получится снова превратить поджаренный омлет в сырые яйца…

Есть также масса примеров, которые показывают, что время не может двигаться одинаково для всех. Так, если поместить на разных этажах высотного здания сверхточные часы, то окажется, что на нижних этажах они на миллиардную долю секунды будут отставать от тех, что расположены на верхних.

Без прошлого, будущего и настоящего

Далеко не у всех народов вообще имеется понятие о времени. Так, в языке живущего в Амазонии племени амондава отсутствуют слова, обозначающие временные промежутки, например, «месяц» или «год». Индейцы хопи не делают различий между прошлым, настоящим и будущим. В китайском языке нет настоящего, прошедшего и будущего времен, есть только понятия «раньше» и «позже».

А коренные африканские племена, хотя они осознают естественное течение событий, например смену сезонов, не имеют обыкновения строить долгосрочные планы на будущее, поскольку в их мышлении отсутствует концепция о движении истории вперед по нарастающей. По мнению кенийского философа Мбити, введение понятия «будущее» могло бы способствовать прогрессу африканской культуры.

Независимый физик Джулиан Бабур считает, что время и вовсе следовало бы упразднить. «Объединение общей теории относительности и квантовой механики может сыграть в этом свою роль, — пишет он в своей книге “Конец времени». — Мы придем к пониманию, что времени не существует».

Хрональные феномены

Но раз времени нет, то откуда берутся так называемые хрональные феномены? Например, в местах посадок неопознанных летающих объектов неоднократно отмечались различия в показаниях хронометров.

Существует связь также между нарушением хода времени и полтергейстом. В июле 1990 года известный исследователь паранормального Игорь Мирзалис (Винокуров) расследовал случай полтергейста.

Когда в процессе беседы один из людей, которые стали жертвами этого феномена, вышел из-за стола, исследователь, посмотрев на наручные часы, машинально отметил в блокноте время: 20:10.

Примерно через четверть часа ушедший вернулся, и Игорь Владимирович, снова глянув на циферблат, проставил время: 20:10. Несоответствие он заметил гораздо позднее, изучая свои записи… Проверил часы — они шли нормально. Значит, феномен наблюдался только в доме, где происходил полтергейст!

Весной того же года странное приключение пережил москвич Д. Давыдов. Он собирался встретиться со своим другом, жившим от него на расстоянии одной автобусной остановки. Договорились, что Давыдов подойдет к подъезду дома друга. Когда он положил телефонную трубку, было ровно два часа дня. Он решил сразу же выйти из дома, чтобы подышать свежим воздухом. И вдруг увидел, что друг идет ему навстречу! Быть этого никак не могло, так как с момента разговора прошло максимум несколько минут.



Тут Давыдова ослепила вспышка какого-то света, а когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, он обнаружил, что никакого друга рядом нет. В недоумении Давыдов дошел до остановки, сел в автобус и доехал до дома друга. Тот, открыв дверь квартиры, страшно удивился:

— Ну, ты прямо как реактивный самолет! только что позвонил — и уже здесь! Как это тебе удалось?

Давыдов взглянул на свои часы — они показывали 14:00! То же самое показывали и часы его друга. А ведь с того момента, как они созвонились, до встречи в квартире должно было пройти не менее 40 минут.

Двойники — видения из будущего?

С попаданиями в подобную «временную петлю» может быть связан и феномен появления двойников. Надо сказать, что к появлению призрачных двойников — доппельгангеров — люди издавна относились с суеверным страхом. Считалось, что это не к добру, а скорее всего — к тяжелой болезни или смерти… Так, своих двойников незадолго до кончины видели И.-В. Гёте, русские императрицы Екатерина I и Анна Иоанновна.

Перед смертью императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой в Зимнем дворце также наблюдали их фантомы. А в октябре 1923 года в Кремле видели двойника Ленина, который в это время лежал тяжелобольной в Горках.

Тем не менее, появление двойников известных исследователей аномальных феноменов Анатолия Мартынова и уже упоминавшегося Игоря Мирзалиса не привело к каким-либо трагическим последствиям. Хотя в этих случаях двойники являлись не им самим, а другим людям.

Вот еще один эпизод. В 1975 году двое студентов Пермского университета, Александр и Игорь, как-то поздним вечером договорились собраться и распить три бутылки дешевого вина, что тогда у них было в обычае. Подходя к дому, где Игорь снимал комнату на первом этаже, приятели увидели в окне свет. Ключ был только у Игоря, и он прекрасно помнил, что утром, когда уходил из дома, свет был выключен.

Заглянув в окно, парни просто оторопели: в комнате за столом сидели… они сами! В руках у двойников были стаканы с вином. Посмотрев в окно, оба рассмеялись и, приветственно подняв стаканы, выпили…

Молодые люди бросились прочь от дома. Они долго ходили по улицам и обсуждали увиденное зрелище. В конце концов пришли к выводу, что это была массовая галлюцинация… Вернувшись к дому Игоря, друзья обнаружили, что свет в окне уже не горит. Комната оказалась заперта на ключ, и никаких следов «пиршества» в ней не было. Поставив на стол бутылки и стаканы, приятели налили вина, выпили и вновь заговорили о своем загадочном приключении.

— А может, эти наши двойники сейчас уцепились за подоконник и глядят на нас? — пошутил Игорь. Взглянув в сторону окна, они засмеялись и подняли свои стаканы, как бы в приветствии… И только после этого поняли, что в точности повторили жесты увиденных ранее «клонов». Друзья всего лишь каким-то немыслимым образом увидели собственное будущее!

По мнению ученых, теоретически эффект «искаженного времени» может возникать в результате мощного гравитационного, электромагнитного или ядерного импульса, вызванного искусственной или естественной причиной.

Живое существо или объект, подвергшейся такому воздействию, распадаются на молекулы, которые затем вновь соединяются друг с другом. Порой мы можем даже не замечать кратковременного «отсутствия». Но иногда в результате подобных процессов происходят странные события вроде встречи с собственным двойником…