Пророчества о грядущем царе России





Пророчество о русском царе





Пророчество о русском царе Василия Немчина: «Из смутного царства восстанут 10-ть Царей. А уже после них станет иной человек, отличный от всех прежних правителей, им окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями, он был смертельно болен, но сам себя полностью исцелит -«Великий Гончар». Он обнародует концепцию Нового Государства, построенную исключительно на абсолютно независимой экономике, основанной исключительно на самодостаточных принципах. Великий Гончар придёт к самой вершине власти России тогда, когда лично у него сойдутся вместе две пятёрки. При «Великом Гончаре» произойдёт объединение 15-ти вождей, которые создадут Новую Великую Державу. Государство России будет воссоздано в новых границах».





Пророчества о грядущем царе





Пророчества о грядущем царе Эдгара Кейси: «Не успеет ещё закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кризис. Однако, уже после 2010 года прежний СССР вскоре возродится, но возродится уже в совершенно новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира и новой жизни станет Сибирь. Через Россию в остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира. Каждый человек станет жить ради ближнего своего. И этот принцип жизни был рождён именно в России, но, прежде чем он кристаллизуется, пройдут многие года. Однако именно Россия подарит всему миру эту надежду. Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдёт во власть. Это произойдет благодаря его знаниям о законах природы и силе новых, совершенно уникальных технологий, которых более ни у кого не будет, чтобы ему противостоять. А затем он возьмёт всю высшую власть России в свои руки и никто не сможет ему противостоять. Его интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, о которых вся раса людей мечтала на протяжении всего своего существования, он создаст уникальные новые машины, которые позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его интеллект позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными… Он возродит Религию Разума и Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и справедливости. Он сам и его новая раса будут создавать во всём мире очаги новой культуры и новой технологической цивилизации … Его дом, и дом его новой расы будет на Юге Сибири …».





Пророчества о новом царе





Пророчества о новом царе: «И восстанет в изгнании из рода твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет Избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто же речет: «Царь здесь или там», но все: «Это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание. Имя его трикратно суждено Истории Российской.»

Начало служения Царя в России произойдет в реченном пророками 2017 году, чему подтверждением служат надписи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, оставленные рукой раввина, и даты на пророческой иконе Рождества Пресвятой Богородицы, составленные по пророчествам Авеля Тайновидца. Столетний круг замыкается на потомке Рюриковичей – последнем Царе, предизбранным самим Богом, на нем же замыкается тысячелетний круг Святой Руси, доказавшей всем существованием своим силу и правду Божественного Промысла о последнем уделе Богородицы. Как обвила Святая Владычица поясом своим всю землю Русскую от края и до края, так и последний Царь охватит Россию своим попечением и не отпустит до тех пор, пока не наступит полнота времен, означающая кончину мира, с приходом мошиаха (антихриста), когда Господь даст малое время для покаяния и приуготовления к жизни вечной. Аминь!»

Пророчество о будущем царе





Раньо Неро (XIV век) в книге своих пророчеств «Вечной книге» предсказал появление в России (в северной стране Гипербореев) религии Огня и Света: «Религия огня и Солнца в XXI веке познает победное шествие. Опору себе она обретёт в северной стране Гипербореев, где будет явлена в новом качестве».

П.А. Флоренский, выдающийся математик, философ, богослов, искусствовед, прозаик, инженер, лингвист, государственный мыслитель (1882-1937) о вере предсказывал следующее: «Это будет уже не старая и безжизненная религия, а вопль изголодавшихся Духом».

Ф.М. Достоевский писал: «Русская национальная идея, может быть, будет синтезом тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях». (ПСС, т.18 с.37).

Эдгар Кейси. «Воспоминания»: «Миссия славянских народов, состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе — на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда — не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду».

Джейн Диксон пишет: «Надежда мира, его возрождение придут из России и не будут иметь никакой связи с тем, чем является коммунизм. Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы.… Это будет совершенно другой способ существования, базирующийся на принципе, который станет основой новой философии жизни».

Деннион Бринкли, другой американский предсказатель, сказал: «Следите за Советским Союзом. Что случится с русскими, то ожидает весь мир. Происходящее в России — основа того, что произойдёт с экономической свободой мира».

Освальд Шпенглер: «Русский дух знаменует собою обетование грядущей культуры»… Шпенглер провидит даже, что русский народ даст миру новую религию. Это естественный процесс эволюции.

Мавис, итальянская предсказательница: «Россия — очень интересная страна с интересным будущим. Ничего страшного в России уже не случится, но вся её жизнь пойдет по-другому. Русские — самый одухотворенный народ по происхождению и по предназначению. Именно русские положат начало перерождению всего мира.

Кардинальная перестройка сознания землян скажется на всех экономических процессах. Не скажу, что деньги перестанут играть большую роль… Но принципы экономики изменятся. Никто не представляет, насколько глубокими будут перемены…»

Тамара Глоба: «Весь мир знает, что будущее — за Россией, что свет из России пойдет по всему миру.»

Пророчества о грядущем царе России

Преп. Лаврентий Черниговский(+1950): «В России будет духовный взрыв! Россия вместе со всеми Славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий Помазанник. Благодаря Ему в России исчезнут все расколы и ереси».

Явление Преп. Серафима Саровского (2002): «То, что Я скажу передай всем! Война начнётся сразу после моего праздника. Как только народ схлынет из Дивеево, так сразу и начнётся! А в Дивеево меня нет: Я нахожусь в Москве. В Дивеево же Я, воскреснув в Сарове, приду живой вместе с Царём. Венчание Царя будет в Успенском Соборе Владимира».

Святой Феофан Полтавский, 1930 год: «В России будет восстановлена Монархия, Самодержавная власть. Господь предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего, наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место… Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней (России) возродится и восторжествует. Но того православия, что прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле».

Прот. Николай Гурьянов (+ 24.08.2002). В 1997 году одна женщина спросила батюшку: «Батюшка Николай, кто будет после Ельцина? Чего нам ждать?». — После будет военный — ответил Батюшка. — А что дальше-то будет? — вновь спросила женщина. — После будет Царь Православный! — сказал отец Николай.

Сами верховные правители Руси, Великие Князья и Цари Всероссийские, сознавали свою ответственность перед Христом — Царем Царствующих, и на себя смотрели, как на слуг Божиих: «А, посему, — пишет святитель Иоанн епископ Шанхайский, — русские цари были не царями «по воле народной», а царями «Божией Милостью».





Пророчество о будущем России и грядущем царе





Сразу восемь пророков и провидцев в один голос утверждают о неизбежности возврата России к монархии. Это Василий Блаженный, Василий Немчин, Серафим Саровский, монах Авель, Феофан Полтавский, Лавренитий Черниговский, монах Иоанн, инок Агафангел. Но лишь один из них называет время этого события. В летописях записаны слова Василия Блаженного: «Целый век Россия проживет без царя, а правители уничтожат многие церкви. Потом их восстановят, да только народ служить возьмется не Богу, а золоту». Таким образом, время восстановления монархии приходится где-то на 2017 год.

Косвенно именно эта дата или близкая к ней подтверждается предсказанием Василия Немчина: «Придут самые страшные для России десять царей на час». Со времени революции правителями России уже были ровно десять человек. Медведев — десятый. Как видим, их время истекает. Любопытно и то, что именно в 2017 году закончится срок уже будущего президента России.

Предсказание астролога и ясновидца Юрия Овидина:«На земле уже находится Представитель Вселенной, он создаст религию будущего, основанную на идее духовной чистоты …»

Пророчества о Царе французской ясновидицы и астролога Марии Дюваль: «На фоне общемировой депрессии Россию ждёт исключительно светлое будущее и россиянам уготована завидная судьба — именно Россия первая выберется из кризиса, крепко станет на ноги, обзаведётся сильной армией, продолжит своё развитие и даже будет давать деньги в долг многим странам Европы …

Всё человечество стоит на пороге рождения нового мира, в котором нас ждут новые изобретения, включая лекарство от старости, до 140 лет увеличивающее продолжительность жизни, и ключевую роль во всех этих открытиях и изобретениях сыграют именно русские учёные и именно русские исследователи».

Ясновидящая Ванга сделала пророчества о Царе в 1996 году: «Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь … Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое истинное учение — распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит это новое философское учение Огненной Библии.

В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый.

Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию.

Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной «хозяйкой мира», и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь.»

Ясновидящий Эдгар Кейси предрекал: «Не успеет ещё закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма, ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кризис.

Однако, уже после 2010 года прежний СССР возродится, но возродится уже в новом виде.

Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира станет Сибирь.

Через Россию в остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира.

Каждый человек станет жить ради ближнего своего. И этот принцип жизни был рождён именно в России, но, прежде чем он кристаллизуется, пройдут многие года. Однако именно Россия подарит всему миру эту надежду.

Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдёт во власть. Это произойдет благодаря силе своих новых совершенно уникальных технологий, которых более ни у кого не будет, чтобы ему противостоять. А затем он возьмёт всю высшую власть России в свои руки и никто не сможет ему противостоять.

Его интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, о которых вся раса людей мечтала на протяжении всего своего существования, он создаст уникальные новые машины, которые позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его интеллект позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными…

Он возродит Религию Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и справедливости.

Он сам и его новая раса будут создавать во всём мире очаги новой культуры и новой технологической цивилизации … Его дом, и дом его новой расы будет на Юге Сибири …»

Астрологический прогноз астролога Сергея Попова: «В 2011-2012 годах Уран выйдет из знака Рыб, а Нептун покинет знак Водолея — это закончится период «благоденствия» нынешней российской олигархической элиты, во власть в России придут новые люди, патриотично ориентированные и по умственному потенциалу соответствующие задачам, стоящим перед Россией. Россия — это общемировой локомотив развития, тянущий за собой всех остальных, к ней перейдет монополия на самые новейшие технологии, Россию ждёт «светлое будущее» и период расцвета. Именно в Россию сместится Центр Мировой Политики»

«Кто посаждает на престол царей земных? — пишет о. Иоанн Кронштадский — Тот, Кто един от вечности сидит на престоле огнезрачнем, и один царствует над всем созданием — небом и землею…

Царям земным от Него единого дается царская держава… посему царь, как получивший от Господа царскую державу… должен быть самодержавен.

Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентаристы! Отойди от меня, сатана!

Только царю подается от Господа власть, сила, мужество и мудрость управлять своими подданными».

«Мы имеем пророчество величайшего угодника Божьего св. Серафима Саровского о том, что Россию, ради чистоты православия, ею исповедуемого, Господь помилует от всех бед , и она будет существовать до скончания века, как сильная и славная держава… Господь восстановит Россию, и Она вновь сделается великой и будет самым могущественным оплотом в мире для грядущей борьбы с самим антихристом и всеми его полчищами». (Из книги «Русская идеология» архиепископа Серафима Соболева)

Святитель Феофан Полтавский (ректор СПб. Духовной Академии), писал: «Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто Старцами. Приход антихриста приближается и уже очень близок. Но перед его приходом — Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. Царь там будет, избранный Самим Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нём было нам открыто. И мы будем ждать исполнения этого откровения… Оно приближается».

Пророчества о Царе России провидца 14-го века Василия Немчина: «Из смутного царства восстанут 10-ть Царей. А уже после них станет иной человек, отличный от всех прежних правителей, им окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями, он был смертельно болен, но сам себя полностью исцелит — «Великий Гончар». Он обнародует концепцию Нового Государства, построенную исключительно на абсолютно независимой экономике, основанной исключительно на самодостаточных принципах. Великий Гончар придёт к самой вершине власти России тогда, когда лично у него сойдутся вместе две пятёрки. При «Великом Гончаре» произойдёт объединение 15-ти вождей, которые создадут Новую Великую Державу. Государство России будет воссоздано в новых границах.

Сами верховные правители Руси, Великие Князья и Цари Всероссийские, сознавали свою ответственность перед Христом — Царем Царствующих, и на себя смотрели, как на слуг Божиих: «А, посему, — пишет святитель Иоанн епископ Шанхайский, — русские цари были не царями «по воле народной», а царями «Божией Милостью».

«…Если мы хотим спасения и возрождения России, — пишет архиепископ Серафим Соболев, — то должны всемерно стремиться к тому, чтобы, у нас опять был самодержавный царь Помазанник Божий, который, как душа русского народа, возродит Россию, и она опять сделается великой и славной на страх всем ея врагам, на счастье своего народа.

Не будем смущаться столь распространенным мнением, что самодержавный строй в России, будто бы, уже изжил себя. Это мнение направлено против Священного Писания с целью уничтожить спасительное Его на нас влияние. Ведь царская, Самодержавная власть в России была основана на словах Священного Писания. А эти слова являются глаголами вечного живота (Ио. 6, 68)».



