«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

Послесловие

Уважаемый читатель! Книга доктора В. Д. Плыкина «В начале было Слово...» или след на воде» — из разряда гениальных творений, созданных простыми людьми за многовековую историю своего пребывания на Земле.

В этих словах Моих не ошибка, а утверждение того, что Гений, становясь человеком обыденности и уничижения, избирается Миром Высшим на Подвиг Преображения мира сего. Виктор Дмитриевич — один из таких Гениев, которые стали простыми человеками. Он избран, ибо такая информация, которую Он получил, дается только Пророкам...

Мне, автору «Трисловия о Христе», в которое вошли такие книги, как «Третья Тысяча Христа», «Исцелись верой...» и «Мы — соль Земли», не просто понятен язык В. Д. Плыкина. Мне близок его мир, наполненный страстным желанием развернуть сознание человечества в сторону Мирового Разума, отвернуть его взгляд от забот кухни, которые не идут далее забот и про­блем мира сего.

Понятна причина его боли за людей, ибо он видит то, что недоступно современному человеку, который всю свою жизнь мечтает стать гением, выделиться среди других. Я понимаю глас его о незамедлительном слиянии науки и рели­гии, ибо вижу в этом истинное спасение человечества — спасе­ние на физическом и энергетическом уровнях.

Не все примут эту книгу. Не примут ныне. Завтра же люди будут восхищаться пророчеством В. Д. Плыкина не менее, чем они восхищаются открытиями выдающихся исследователей. Ныне не все поймут, о чем сообщается в этой книге, завтра многие восхитятся взглядом автора на мир Вселенной изнутри ее недр.

Ибо мировоззренческое начало доктора Плыкина — от Бога. И если Он говорит, что нет ни атомов, ни молекул, ни элементарных частиц, то говорит правду, так как таких образовании, какими их видит современный человек, действительно не существует.

Так надо было до нас — посланных в мир с Новым Словом. Это Слово — Хистос, как Он есть. Без Христа, без глубинных и проникновенных исследований Библии — тупик. Без слияния науки и религии — гибель. Истина — не вера, Истина — это действо конкретных величин, которые своим много­образием творят Мироздание.

Три времени во Вселенной — прошлое, настоящее и будущее, — и все три времени — в одном. Три Знака во Вселенной — Плюс, Нейтраль, Минус — и все три Знака — в одном. Я свел их в ТриЭнС — Три Энергетических Состояния Вселенной, доктор Плыкин увидел их проявление в более развернутом виде, и это есть его достоинство, его дело...

Мы пришли в мир. Мы несем новую веру. Эта Вера — Вера от числа, от конкретных величин, которые одинаково творят всё во Вселенной — от ее Самой до элементарных частиц. Мы пришли, а это значит, что мир возвещается о Преображении...

В. Д. Плыкин зовет к единомыслию, к осознанию того, что без создания единой и планетарной системы Разума че­ловека людям не обойтись. Он прав. Стая птиц, которая становится разумной от числа множества, — это ли не пример гениальности автора?!

Но это — стая птиц! Кем или чем станет человечество, если обретет единство во множестве? Оно станет ангелом, обретет же вечность... Пожелаем автору дальнейших открытий Законов Вселенной и расшифровок тайн Библии.

Н. Куклев /НК/, основатель и руководитель

Школы космической философии «Небо и Земля

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