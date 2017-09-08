«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

Заключение

Современные физики считают, что в основе устройства Вселенной лежат силы, а именно, взаимодействие четырех силовых полей: электромагнитного, гравитационного, поля сильного и поля слабого взаимодействия.

Усилия физиков на протяжении последних семидесяти лет направлены на построение единой теории поля, которая, по их мнению, наконец-то объяснит устройство Вселенной. Открытия, которые мы кратко рассмотрели в этой книге, показывают, что в основе Вселенной лежат не силы, не единое поле, а информация.

Эти открытия последовательно раскрывают возникновение формы движения и структуру информационно-энергетических потоков Вселенной. Эти открытия показывают, каким образом информация и энергия организованы в единые вихревые потоки, как эти потоки образуют пространства, почему в этих потоках возникает время, как эти потоки создают материю и обеспечивают ее развитие во Вселенной до самосознающего состояния.

Мы увидели, что законы, сформулированные нашей современной наукой, не раскрывают Вселенских Причин, то есть, Истины, а лишь регистрируют следствия в нашем физическом мире, вызванные этими причинами.

Состояние современной науки можно сравнить с аналогичным состоянием аквалангиста, у которого кончается воздух в баллонах, над головой у него толща льда, а расположение проруби он не знает, и вот в таком состоянии нужно эту прорубь найти.

Мы увидели, что наше научное мышление сковано мощной толщей «льда», созданного воинствующим материализмом, а нашу науку, в итоге, сковал глубокий кризис.

В этой книге дано краткое и доступное изложение иного мировоззрения, которое неминуемо формируется на основе сделанных автором открытий. Причём, это не мировоззрение автора — это должное мировоззрение каждого человека.

Именно это мировоззрение поможет нам выйти из состояния научно обоснованного невежества и спасет человечество от катастрофы — духовной деградации.

В связи с последним открытием 1994 года я решил издать книгу под названием «Вселенная». Цель книги в том, чтобы побудить вас, Читатель, самостоятельно, в тишине домашних вечеров, неоднократно прочитать и обдумать ее необычное содержание.

Каждое последующее чтение книги будет давать вам новую информацию. И я уверяю вас в том, что начнется процесс внутренней перестройки вашего существа. Вы будете ощущать и осознавать эту перестройку. Вы почувствуете, как постепенно освобождаетесь от скорлупы, построенной материалистическим мировоззрением.

Вас охватит великая радость познания истинной Вселенной, познания законов Мироустройства, познания человека, как основной составляющей Вселенной, познания Бога, как Разумного Управляющего Ядра — Творца Вселенной.

Книга «Вселенная» должна быть у каждого человека, жаждущего истинного Знания и своего духовного роста, поэтому, я приглашаю к сотрудничеству все издательства Мира.

В книге, которую вы читаете сейчас, не ставились цели критиковать, убеждать, доказывать. В ней достигалась единственная цель — дать человеку информацию, которая вызовет у него желание остановиться в его повседневной суете, уединиться, еще раз прочитать эту книгу, пропустить через свое существо всю информацию и ожидаемую, и совершенно неожиданную и не отвергать эту информацию сразу, а задуматься…

А вдруг появится сомнение в железобетонном материалистическом мировоззрении, сформированном у вас с детства?! В этом случае, я буду рад за вас, потому что это — зарождение еще одного существа, которое, в итоге, придет к правильному потоку сознания и истинному миропониманию.

В моей жизни «След на воде» стал тем же, чем стало «яблоко, упавшее с яблони на землю» для Ньютона — знаком, символом многолетней целенаправленной работы.

Читатель! Если эта книга станет для вас таким же «следом» — тропинкой, которой вы самостоятельно пойдете к истинному мироустройству — значит, я выполнил свою задачу.

Желаю вам успеха в духовном труде, ибо он является основой успеха всех трудов наших.

Россия, Ижевск, август 1995 года.

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17080-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-15.html