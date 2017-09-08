«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам (главы 2, 3) говорит: «…Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, и которой никто из властей века сего не познал… А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух всё проницает, и глубины Божий. Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские…»

Святой Климент Александрийский в своем труде «Stromata» говорит: «Господь разрешил нам распространять эти тайны среди тех, кто способен воспринять их. Он не раскрыл толпе то, что не принадлежит толпе, но лишь некоторым, про которых он знал, что они способны воспринять и соответственно преобразиться…»

К великому сожалению, современное человечество — это та самая толпа, о которой говорит Святой Климент Александрийский. И всё же, я глубоко убежден, что конец XX и начало XXI века — это тот рубеж духовного падения человечества, за которым следует катастрофа.

Для спасения человечества, необходимо дать ему некоторые тайны Вселенной уже сегодня. Осознав эти тайны и необходимость духовной перестройки, человечество должно перейти из эры научно обоснованного невежества в эру накопления истинного Знания.

В Учении Иисуса Христа показано, что каждому человеку, жаждущему Истины, предоставлена возможность ее получения.

В Евангелии от Матфея (глава 7, стихи 7-11) говорится: «…Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него».

Во все времена человечество вели за собой ученые. Политики влияют на человечество только в текущий момент времени. А стратегическое направление движения человечества всегда определяли ученые.

Люди не знают, кто был римским папой во времена Галилея, но Галилея они знать будут всегда. Люди не знают, какая королева правила в Англии во времена Ньютона, но Ньютона они будут знать всегда.

Люди не знают, кто царствовал в России во времена Ломоносова, но Ломоносова они будут знать во все времена. Люди не знают, какой кайзер был в Германии, и кто был президентом США во времена Эйнштейна, но имя Эйнштейна человечество пронесет через тысячелетия. Потому что именно ученые управляют человечеством, разворачивая путь его развития, то в одну, то в другую сторону.

Галилей — отец современной науки.

Ньютон — дал толчок человечеству к осознанию и практическому использованию сил межпланетного взаимодействия.

Ломоносов — дал толчок человечеству к развитию во всех сферах жизни: наука, материальное производство, использование сырьевых ресурсов недр земли, литература, искусство и т. д.

Эйнштейн — своей теорией относительности увел человечество в сторону и на целый век затормозил развитие физики, чем сохранил человечество от самоуничтожения, так как впереди были две мировые войны, и человечество нельзя было допускать к основам устройства Мира и к новой энергетике.

В рамках данной книги невозможно перечислить целый ряд современных направлений в науке, технике, социальной сфере, одни из которых нуждаются в серьезной коррекции и контроле, другие необходимо закрыть и, чем скорее, тем лучше, потому что они опасны для человечества.

Информационно-энергетическая структура Вселенной, открытая автором, даёт возможность сделать очень важные практические рекомендации по исключению катастроф и крупных аварий в планетарном масштабе:

выбор безопасных для человечества мест захоронения радиоактивных отходов;

определение опасных мест расположения действующих атомных электростанций;

прокладка безопасного курса полета авиалайнеров и плавания морских судов;

прокладка безопасных трасс для строительства железных дорог и высоковольтных ЛЭП;

прокладка безопасных трасс крупных нефтепроводов и газопроводов;

выбор безопасных промышленных площадок под строительство аэропортов, электростанций, химкомбинатов, нефтеперерабатывающих заводов, крупных нефтехранилищ и т. д.;

выбор оптимальных (с точки зрения информационно-энергетической структуры Земли) мест для застройки городов, поселков, санаториев, баз отдыха, фермерских хозяйств.

Эта работа не может вестись сама по себе. Нужны четкая координация и управление всеми прогрессивными силами на планете. Необходим орган с абсолютным международным авторитетом — Всемирный Ученый Совет.

В этот орган должны войти высокодуховные научные авторитеты всего мира и решения этого Совета должны выполняться не только всеми научными организациями мира, но и правительствами всех стран.

В создании такого органа видится, во-первых, начало движения человечества Земли к Планетарному Братству; во-вторых, этот орган — гарант безопасности человечества от научных разработок, изобретений и политики.

Открытия, обсуждаемые нами, указывают путь создания иной науки, открывают реальную возможность создания иной техники, иных технологий и иного материального производства.

Братья и сестры! Мы можем надеяться, что, достигнув необходимого уровня духовности, люди достигнут требуемого уровня единства, будут использовать эти открытия только во благо всех людей; и найдут путь к иному способу существования человечества на планете Земля.

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17079-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-14.html