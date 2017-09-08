«В начале было Слово…» или След на воде (часть 12)

Коллеги! Ученые! Хочу обратить ваше внимание на то, как червь бездуховности внедряется в существо будущего ученого с первых его шагов на Земле. С малых лет в детском саду, в школе, в институте в ребенке воспитывается дух гордыни и самости — быть самым сильным, самым быстрым, самым умным… самым-самым «первым».

Сначала это выглядит безобидно, в виде детской игры, затем это внедряется в существо человека настолько, что становится стратегией жизни. Зачем любить ближнего и помогать ему, когда успеха в жизни добивается сильнейший?

Ты должен быть первым, значит, ты должен победить всех соперников в своей сфере деятельности. Причем, средства для достижения цели, уже не играют роли. Победителей не судят, И мы все хорошо видим результаты такой всеобщей жизненной стратегии на примере современного общества в России.

Но гораздо опаснее для человечества такая жизненная стратегия ученого. Сначала он бьётся с сотрудниками за место под «научным солнцем», затем он бьется с коллегами за право «застолбить» своё научное направление.

После этого он бьётся за то, чтобы «ошеломить» мир уникальностью своих результатов. И он «ошеломляет», не задумываясь над тем, какие плоды принесут его «ошеломляющие» результаты: благоденствие и процветание человечества или катастрофу планетарного масштаба. Это неважно.

Важно только то, что это сделал он, он один и никто, кроме него. Об этом должен знать обязательно весь мир. Но современный ученый — материалист, и он оценивает результаты своих исследований по их действию на материальном уровне.

А материя — это следствие, это не причина. И если наши научные «фокусы» с материей не всегда опасны, то подобные «фокусы» с причиной — с информацией — опасны всегда.

Генная инженерия — искусственное искажение Вселенской Программы развития клетки. В результате, на кукурузном початке вырастает огромный пшеничный колос. Это здорово, с точки зрения «фокуса» по преобразованию материи и повышению урожайности. Но это чрезвычайно опасно, с точки зрения искажения информации в клетке.

Я никому не советую есть такую пшеницу, потому что в ней не свойственная данному продукту информация. Эта информация будет передана в клетки ваших пищеварительных органов. Ваши клетки могут начать развиваться по несвойственной им программе и начинает расти в организме инородная ткань. Это как раз то, что мы называем сегодня раковой опухолью.

Раковая (злокачественная) опухоль какого-то органа — это результат искажения информации в клетках данного органа. Коллеги! Ученые! Вам дарован талант, и вы должны использовать его только во благо людей. Поэтому я напоминаю вам, что Информация — это основа Мироздания.

Избыток информации гораздо опаснее ее недостатка. Человечество может воспринять и правильно использовать только ту информацию, к восприятию которой оно сегодня готово. Поэтому, далеко не все результаты наших исследований нужно «выплескивать» на человечество.

Египетские жрецы 5000 лет назад обладали глубокими знаниями истинного устройства Вселенной. Но, будучи истинными отцами человечества, они очень мудро дозировали информацию и очень аккуратно передавали знания, чтобы люди могли их использовать только во благо и не могли нанести себе вреда.

Жрецы считали, что Знание, которое прокричали на площади, тут же будет искажено толпой и направлено против истинных мудрецов. Они говорили, что Знание — подобно военной силе, попав в негодные руки, может привести к неисчислимым бедствиям.

Жрецы не были распространителями Знания, они были его хранителями. В своей среде они воспитывали высокодуховных юношей и передавали им это Знание. Знание никогда не выходило из среды жрецов, и это было гарантом безопасности человечества.

Читатель! Я предлагаю вам вместе со мной взглянуть на учение Иисуса Христа более внимательно, с позиции излагаемого в данной работе мировоззрения, и вы увидите, что Христос опасался давать людям того времени тайны Вселенной и учил апостолов тому, что нельзя давать Божественную Мудрость неподготовленным духовно людям, так как они не воспримут ее и могут направить эту мудрость против других людей.

В стихе 6 главы 7 Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

В Евангелии от Марка (глава 4, стихи 10-12) говорится: «Когда же остался без народа, окружавшие Его вместе с двенадцатью спросили Его о притче. И сказал им: Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят, я не видят; своими ушами слышат, и не разумеют…»

Разве не про нас — «внешних» — сказал Иисус Христос? Мы смотрим в Библию, но ничего не видим, нам говорят отцы церкви, но мы не слышим, нас вразумляет жизнь, но мы не понимаем. Ученики Иисуса Христа передавали тайны Мироустройства своим верным и духовно подготовленным ученикам.

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17078-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-13.html