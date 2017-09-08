«В начале было Слово…» или След на воде (часть 11)

Этот вопрос встал передо мной после того, как было сделано научное открытие Управляющего Ядра Вселенной — Вселенского Разума. Решая для себя этот вопрос, я посетил все виды церквей и был крайне удивлен. Все церкви — истинно христианские. Во всех церквах проповедуется любовь к ближнему и выполнение десяти заповедей Закона Божьего. Разница только в форме богослужения и ритуалах.

Одни не признают икон и свечей, у других обязательное обнимание и целование с братьями и сестрами — как свидетельство их любви Друг к Другу (замечательный ритуал), у третьих омовение ног друг другу — как Иисус Христос делал омовение ног ученикам своим; одни со счастливыми лицами, с искренней радостью под прекрасную жизнерадостную музыку все вместе славят Бога, другие молча, каждый сам по себе, стоят перед иконами, а в это время церковный хор осуществляет богослужение; одни крестятся и осуществляют земные поклоны, другие считают это средневековым пережитком.

Да, формы Веры разные, но суть Веры всех этих церквей одна — истинная вера в Иисуса Христа, и это главное, а всё остальное придумали люди. И давайте простим им это. Они делали это из лучших побуждений, но результат получился обратный.

К какой бы ты церкви ни принадлежал, ты должен не возмущаться и не злобствовать, а искренне радоваться любому вновь появившемуся обществу, группе людей, церкви, которые проповедуют Веру в Бога, Любовь к ближнему, Добро и чистоту души.

Бороться нужно только с тем, кто несет зло, кто сеет ненависть, кто развивает в людях алчность, кто культивирует межнациональные конфликты, кто разжигает войны. Христиане! Мусульмане! Иудеи! Не нужно тратить силы и эмоции на борьбу друг с другом.

Нам нечего делить — Бог один на всех нас — это Разумное Ядро Вселенной — Центральный Вселенский Разум. А то, что каждая религия делает из Него «своего» Бога, говорит только о нашем всеобщем невежестве и бездуховности.

Братья и сестры! У нас у всех один враг — мировое Зло, то есть, суммарное зло, сформированное всеми людьми человечества Земли. Борьба против него была и будет священной всегда. Для этой борьбы нужны колоссальные духовные силы. Эти силы таятся в нашем единстве. Множество птиц в единстве обретает сознание. Человечество в единстве обретёт мир.

Сегодня необходимо единство науки и религии. Этого единства не будет до тех пор, пока ведущая мировая религия — Христианство — не подаст пример всему Миру и не совершит на практике то, к чему эта религия призывает на протяжении последних двух тысяч лет — акта Любви к ближнему. Христиане обязаны (так повелел Иисус Христос) возлюбить друг друга! В Святом Писании Отец принял и простил блудного сына.

Как истинные христиане, простим друг друга и мы, как блудных сыновей и братьев своих, и объединимся в своих духовных трудах, положив, тем самым, начало объединения всех религий на Земле.

После этого объединения, реально станет возможным объединение науки с религией. Эти объединенные усилия нужны для предотвращения катаклизмов планетарного масштаба.

Выше было сказано, что вокруг Земли есть информационный слой. Этот слой осуществляет обмен информацией между Землей и Вселенной. Он содержит программы управления всеми планетарными процессами на Земле.

В настоящее время этот слой стал уязвимым и совершенно незащищенным от бездуховного человечества Земли. Он стал постоянно деформироваться под воздействием мощных отрицательных информационно-энергетических потоков от человечества Земли (зависть, жадность, злоба, ненависть, агрессивность — и всё это в массовом порядке).

Этот поток искажает информацию в информационном слое, что, в свою очередь, вызывает перекосы в энергетике нашей планеты. Это приводит к катаклизмам от региональных до общепланетарных масштабов.

Необратимые процессы в организме людей и в планетарных процессах Земли вызывает каждый запуск космической или баллистической ракеты. В этом случае не просто деформируется, а выжигается целая зона информационного слоя, и трудно даже оценить масштабы информационно-энергетических перекосов и их последствий на планете.

Братья и сестры! Информация является фундаментом Вселенной. Информационный слой Земли является фундаментом нашей планеты. Человечество своей бездуховностью и невежеством разрушает этот фундамент. Поэтому, все силы сейчас должны быть сконцентрированы на сохранении этого фундамента, а, следовательно, на обуздании воинствующего, научно обоснованного невежества.

Необходим перелом в мировоззрении человека, необходим его духовный рост, необходимо поднять человека до такого уровня, когда он почувствует себя сыном матери нашей — Земли. За это нужно бороться не щадя сил, потому что уровень духовности человека всегда должен превышать уровень его знаний.

Как только уровень знаний человека превысит уровень его духовности, это приводит к созданию таких «шедевров» человеческой мысли, как атомное и термоядерное оружие, атомные электростанции, генная инженерия, захоронение радиоактивных отходов в глубинах Земли, протоколы сионских мудрецов, стратегия создания «золотого миллиарда» и т. д.

Все эти направления и связанные с ними открытия, представляют особую опасность для человечества Земли. И вся надежда здесь на духовность науки и на научность религии, то есть, на их единство в планетарном масштабе.

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17077-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-12.html