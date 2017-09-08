» » «В начале было Слово…» или След на воде (часть 11)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 11)

Этот вопрос встал передо мной после того, как было сделано научное открытие Управляющего Ядра Вселенной — Вселенского Разума. Решая для себя этот вопрос, я посетил все виды церквей и был крайне удивлен. Все церкви — истинно христианские. Во всех церквах проповедуется любовь к ближнему и выполнение десяти заповедей Закона Божьего. Разница только в форме богослужения и ритуалах.

Одни не признают икон и свечей, у других обязательное обнимание и целование с братьями и сестрами — как свидетельство их любви Друг к Другу (замечательный ритуал), у третьих омовение ног друг другу — как Иисус Христос делал омовение ног ученикам своим; одни со счастливыми лицами, с искренней радостью под прекрасную жизнерадостную музыку все вместе славят Бога, другие молча, каждый сам по себе, стоят перед иконами, а в это время церковный хор осуществляет богослужение; одни крестятся и осуществляют земные поклоны, другие считают это средневековым пережитком.

Да, формы Веры разные, но суть Веры всех этих церквей одна — истинная вера в Иисуса Христа, и это главное, а всё остальное придумали люди. И давайте простим им это. Они делали это из лучших побуждений, но результат получился обратный.

К какой бы ты церкви ни принадлежал, ты должен не возмущаться и не злобствовать, а искренне радоваться любому вновь появившемуся обществу, группе людей, церкви, которые проповедуют Веру в Бога, Любовь к ближнему, Добро и чистоту души.

Бороться нужно только с тем, кто несет зло, кто сеет ненависть, кто развивает в людях алчность, кто культивирует межнациональные конфликты, кто разжигает войны. Христиане! Мусульмане! Иудеи! Не нужно тратить силы и эмоции на борьбу друг с другом.

Нам нечего делить — Бог один на всех нас — это Разумное Ядро Вселенной — Центральный Вселенский Разум. А то, что каждая религия делает из Него «своего» Бога, говорит только о нашем всеобщем невежестве и бездуховности.

Братья и сестры! У нас у всех один враг — мировое Зло, то есть, суммарное зло, сформированное всеми людьми человечества Земли. Борьба против него была и будет священной всегда. Для этой борьбы нужны колоссальные духовные силы. Эти силы таятся в нашем единстве. Множество птиц в единстве обретает сознание. Человечество в единстве обретёт мир.

Сегодня необходимо единство науки и религии. Этого единства не будет до тех пор, пока ведущая мировая религия — Христианство — не подаст пример всему Миру и не совершит на практике то, к чему эта религия призывает на протяжении последних двух тысяч лет — акта Любви к ближнему. Христиане обязаны (так повелел Иисус Христос) возлюбить друг друга! В Святом Писании Отец принял и простил блудного сына.

Как истинные христиане, простим друг друга и мы, как блудных сыновей и братьев своих, и объединимся в своих духовных трудах, положив, тем самым, начало объединения всех религий на Земле.

После этого объединения, реально станет возможным объединение науки с религией. Эти объединенные усилия нужны для предотвращения катаклизмов планетарного масштаба.

Выше было сказано, что вокруг Земли есть информационный слой. Этот слой осуществляет обмен информацией между Землей и Вселенной. Он содержит программы управления всеми планетарными процессами на Земле.

В настоящее время этот слой стал уязвимым и совершенно незащищенным от бездуховного человечества Земли. Он стал постоянно деформироваться под воздействием мощных отрицательных информационно-энергетических потоков от человечества Земли (зависть, жадность, злоба, ненависть, агрессивность — и всё это в массовом порядке).

Этот поток искажает информацию в информационном слое, что, в свою очередь, вызывает перекосы в энергетике нашей планеты. Это приводит к катаклизмам от региональных до общепланетарных масштабов.

Необратимые процессы в организме людей и в планетарных процессах Земли вызывает каждый запуск космической или баллистической ракеты. В этом случае не просто деформируется, а выжигается целая зона информационного слоя, и трудно даже оценить масштабы информационно-энергетических перекосов и их последствий на планете.

Братья и сестры! Информация является фундаментом Вселенной. Информационный слой Земли является фундаментом нашей планеты. Человечество своей бездуховностью и невежеством разрушает этот фундамент. Поэтому, все силы сейчас должны быть сконцентрированы на сохранении этого фундамента, а, следовательно, на обуздании воинствующего, научно обоснованного невежества.

Необходим перелом в мировоззрении человека, необходим его духовный рост, необходимо поднять человека до такого уровня, когда он почувствует себя сыном матери нашей — Земли. За это нужно бороться не щадя сил, потому что уровень духовности человека всегда должен превышать уровень его знаний.

Как только уровень знаний человека превысит уровень его духовности, это приводит к созданию таких «шедевров» человеческой мысли, как атомное и термоядерное оружие, атомные электростанции, генная инженерия, захоронение радиоактивных отходов в глубинах Земли, протоколы сионских мудрецов, стратегия создания «золотого миллиарда» и т. д.

Все эти направления и связанные с ними открытия, представляют особую опасность для человечества Земли. И вся надежда здесь на духовность науки и на научность религии, то есть, на их единство в планетарном масштабе.

 

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17077-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-12.html

08 сентябрь 2017 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 10)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 10)

Большинству современных людей неизвестна духовная и мировоззренческая сторона этих великих ученых, потому что она тщательно замаскировывалась и изымалась из научных публикаций.
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 9)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 9)

Долгое время меня шокировала фраза Библии: «…И создал Бог твердь… И назвал Бог твердь небом». Я считал это абсурдом. Ну, как небо может быть твердью?
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 8)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 8)

Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные процессы в существе человека. 
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 6)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 6)

Результат, полученный в январе 1985 года. «Если при кооперировании множества материальных образований в сообщество, достигается их критическое число, то над сообществом создается единое
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 4)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 4)

Только в силу того, что эти потоки замкнуты, всё во Вселенной имеет свои циклы. Вселенная имеет однородную строго регулярную структуру «пчелиных сот» и постоянно растет, но не хаотически,
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 3)
Пророчества

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 3)

В итоге, в мае 1982 года был сделан вывод, для краткости изложения и лучшего понимания которого я воспользуюсь многовековым спором идеалистов и материалистов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Наливная парфюмерия от Royal ParfumsСкорость в космосеАномалии в небеКак выглядит космосРазвитие космосаИнтернет-магазин товаров для рукоделия VlaberКроссовки nike roshe runНадувные бассейны от компании "Intex-Leader"


Свежие Статьи
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+