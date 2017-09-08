«В начале было Слово…» или След на воде (часть 10)

Большинству современных людей неизвестна духовная и мировоззренческая сторона этих великих ученых, потому что она тщательно замаскировывалась и изымалась из научных публикаций.

Еще одним порождением материализма является закон конкуренции. Его мы считаем сегодня основным законом развития человеческого общества. Закон конкуренции — это искусственный закон. Это следствие другого искусственного закона — закона естественного отбора.

Искусственно введенную Дарвином борьбу видов за выживание и борьбу внутри вида за выживание ученые перенесли на человеческое общество — «Выживает сильнейший». А это привело к конкуренции между государствами, между фирмами внутри государств, между предприятиями внутри фирм, между службами внутри предприятий и между сотрудниками внутри служб.

То есть, в основе устройства человеческого общества сегодня лежит борьба. Борьба от самого верха до самого основания в иерархии человеческого общества.

Выше было показано, что закон естественного отбора законом не является и виды развиваются не в силу борьбы, а в соответствии со Вселенской Программой Развития каждого вида. Нет внутривидовой борьбы за выживание, а есть внутривидовое взаимодействие («сотрудничество»), обеспечивающее выполнение программы развития вида.

Причём, внутри вида особи стремятся к кооперированию, к созданию сообщества — к обеспечению количества взаимодействий, необходимого для возникновения сознания сообщества, без которого сообщество, а следовательно, и вид, не в состоянии существовать на Земле.

Нет межвидовой борьбы за выживание, а есть межвидовое взаимодействие («сотрудничество»), обеспечивающее выживание каждого вида. Любое нарушение в этом «сотрудничестве» приводит к необратимым процессам.

Вспомним общеизвестный и показательный факт вмешательства человека в Природу, как одно из абсурднейших действий человека — китайская всенародная война против воробьев, которая закончилась «блестящей» победой китайцев, и после которой гусеницы полевых насекомых стали успешно уничтожать основную часть посевов.

Китайцы вынуждены были поверженного ими «врага» завозить в Китай из-за моря. Следствием закона конкуренции — его извращением (следствием следствия) являются современные деньги. В свое время (изобретение денег, как средства обмена, было полезным.

Конкуренция — подавление слабого сильным, превратила деньги в средство усиления сильного и ослабления слабого. В основе современного общества лежат деньги и наша жизнь медленно, но неумолимо превращается в деньги.

Сегодня деньги дают возможность избежать тюрьмы. Деньги дают возможность посадить в тюрьму невиновного. Сегодня всё продается. Причем, если проблема не решается большими деньгами, то она обязательно решится очень большими деньгами.

Человечество скатилось к всеобщей примитивной гонке за накоплением денежных состояний, к всеобщей купле и продаже, что является причиной устрашающего роста духовной нищеты человечества.

Истинный закон развития человеческого общества — это Закон Вселенской Любви: «…Возлюби ближнего своего, как самого себя». Только этот Закон общественного устройства может спасти человечество Земли от духовной деградации — от катастрофы.

Духовность и Братство, а не деньги должны быть доминирующими в устройстве общества. Сейчас нам трудно это понять, но понять это придётся, ибо своей многолетней работой я научно подтвердил истинность основ Христианского Учения, Ислама, Индуизма, Иудаизма.

Каждое из этих Учений раскрывает только часть Вселенской Истины, да ещё придавая ей национальную окраску. Поэтому, создается впечатление, что они противоречат и, в некоторых моментах, взаимоисключают друг друга.

Однако, в них нет противоречия — эти Учения представляют собой различные, но пересекающиеся разделы Истинного Знания. Развивая полученные результаты, можно построить научный фундамент для объединения всех религий.

В настоящее время это необходимо для того, чтобы от разрозненных народов и враждебных государств человечество, стирая государственные границы, начало движение к созданию Планетарного Братства на планете Земля.

Самым трагическим явлением двух последних тысячелетий стало разделение науки и религии, которое развилось до антагонистической борьбы. Церковь изобрела инквизицию против ученых, тем самым, значительно затормозив развитие науки.

Наука полностью отвергла религию, развивая атеистическое мировоззрение, заложив, тем самым, мощный фундамент бездуховности человечества, которая к настоящему моменту времени достигла устрашающих размеров.

Выводы моей работы говорят о необходимости объединения науки с религией, во-первых, и прекращения антагонизма между религиями, во-вторых. Это единство необходимо для спасения человечества через создание Планетарного Братства.

Иисус Христос приходил на Землю для того, чтобы дать людям основной Вселенский закон: «возлюби ближнего своего, как самого себя». И мне не понятна позиция католических ксендзов, православных священников и проповедников протестантских направлений в христианстве.

Ведь свою паству они призывают к выполнению этого Закона — призывают к всеобщей любви. Это замечательно. Но почему между православной христианской церковью, католической церковью и протестантскими христианскими церквами такая вражда? Почему мы не возлюбили друг друга? Разве это по-христиански?

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17076-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-11.html