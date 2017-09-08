«В начале было Слово…» или След на воде (часть 9)

Долгое время меня шокировала фраза Библии: «…И создал Бог твердь… И назвал Бог твердь небом». Я считал это абсурдом. Ну, как небо может быть твердью?

Теперь же я открыл, что замкнутые вихревые информационно-энергетические потоки, сформированные в энергетические Вселенские ячейки типа «пчелиных сот», образовали твердь — жесткую энергетическую структуру Вселенной. Вселенная — это твердь, а не пустота (вакуум), как мы считаем сегодня.

Меня всегда вводил в недоумение стих 7 главы 1 Бытия: «И создал Бог твердь: и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью…» Что это за две воды, которые Бог отделил друг от друга и зачем нужно отделять их?

Это недоумение продолжалось около двадцати лет, до тех пор, пока не были открыты две информационные основы во Вселенной. Одна — информационная основа биологических процессов и биологической жизни во Вселенной — это вода (Н 2 О). Вторая — информационная основа внутризвездных процессов во Вселенной — это вода литиевая (Li 2 O).

Десятки раз при изучении Библии я читал, но не воспринимал фразу «…Как наверху, так и внизу, как на земле, так и на небе». Десятки лет я проходил мимо Великой Мудрости, содержащейся в этой короткой фразе. А Мудрость эта гласит о том, что вся Вселенная построена по одним законам.

Всё живое и неживое (с нашей теперешней точки зрения), всё твердое, жидкое и газообразное построено и живет по единым Вселенским Законам. Человечество Земли, не поняв (или не приняв) этой Библейской Мудрости, ушло в сторону в своем развитии.

Не зная Истины, мы разодрали науку на клочья. Для каждого объекта исследования создали свою науку. В этих науках совершенно различные подходы, методы и закономерности. Трагический результат такого расслоения мы начали ощущать только теперь.

«…Как наверху, так и внизу, как на земле, так и на небе» — это значит, что структура мира на микро уровне вещества абсолютно идентична макроструктуре мира во вселенском масштабе. Потому, что микро и макроструктуры Вселенной созданы информацией и энергией.

На основе полученных результатов, появляется возможность объяснения аномальных явлений и загадок на нашей планете и во всей Вселенной, которые современные науки объяснить не в состоянии.

Коллеги! Ученые всех специальностей и направлений! Мои открытия были сделаны благодаря Библии. Библия — это кладезь Сокровенного Знания, и задача ученых дать это Знание человечеству.

Но для этого современный ученый должен трансформироваться в совершенно иного человека, освободившегося от тщеславия, гордыни, жажды научного первенства любой ценой, стяжания научного авторитета количеством публикаций, погони за учеными званиями.

Основой этого человека должно стать служение человечеству. Не национальности, не народу, не стране, а человечеству Земли. Это тяжело, это сложно, это потребует всех ваших сил и всей вашей жизни, но если вы истинный ученый, то это единственный путь.

Коллеги! Путь к Истине возможен только через Разум Вселенной. А задача человечества воспринять эту Истину, но для этого, каждый человек должен трансформироваться в совершенно иное существо, в существо, преисполненное добра и любви ко всему сущему во Вселенной.

Великие ученые всех времен видели в природных закономерностях Божественные законы — неизменные, раз и навсегда данные.

Аристотель считал: «…Изучение человеческой души и созерцание величия Бога гораздо важнее изучения материального мира».

Фома Аквинский говорил: «Существует некий вечный закон, а именно рассудок, существующий внутри Сознания Бога и управляющий всей Вселенной».

Джордано Бруно в споре с инквизицией о единственности человечества Земли во Вселенной сказал, что Бог настолько всемогущ, что Он не мог создать только одно человечество, что Он создал великое множество обитаемых планет во Вселенной и человечеств на них.

Декарт писал о «…законах, которые Бог вложил в Природу».

Ньютон считал высшей целью своей научной работы сбор доказательств существования «…законов, предписанных Природе Богом». По мнению Ньютона: «…Бог создал материальные частицы, силы между ними и фундаментальные законы движения». Он говорил, что вся Вселенная запущена в движение Богом и движется до сих пор подобно хорошо отлаженному механизму.

Паскаль недоумевал: «Если человек не создан для Бога, почему счастлив он только в Боге? Если человек создан для Бога, почему он так сопротивляется Богу?»

Эйнштейна мучил вопрос: «Какой выбор был у Бога, когда Он создавал Вселенную?»

Артур Комптон — физик, лауреат Нобелевской премии, писал: «Для меня вера начинается с того, что высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения: «В начале — Бог».

Хокинг — крупнейший современный физик, свою жизнь посвятил, как он сам пишет: «Разгадке замысла Бога при создании Вселенной».

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17075-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-10.html