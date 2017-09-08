«В начале было Слово…» или След на воде (часть 8)

Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные процессы в существе человека. Процесс мышления и принятие решений осуществляются вне нашего мозга, вне нашего физического тела, они осуществляются в ином измерении — в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствия процесса мышления — его результат.

В данном месте работы необходимо сформулировать один из последних и самый «устрашающий» результат, полученный в октябре 1994 года: «Человечество земли излучает отрицательный информационно-энергетический поток, который достигает информационного слоя планеты, искажая информацию и нарушая ход планетарных процессов».

Это открытие потрясло меня настолько, что явилось толчком к публикации результатов моей многолетней работы. Если бы не это открытие, то до конца этого тысячелетия я так и не решился бы опубликовать то, что вы читаете сейчас. То, что открыто мною в конце XX века, почувствовал еще в начале века русский поэт Александр Блок:

Двадцатый век… ещё бездомней,

Ещё страшнее жизни мгла

Ещё чернее и огромней

Тень Люциферова крыла.

Мы материалистически твердо «знаем», что человек живёт на Земле только один раз и торопимся «взять» в этой жизни всё, что можно, любой ценой, не ограничивая себя в средствах достижения цели.

В результате такой стратегии жизни, человечество Земли излучает колоссальный поток отрицательной информации и энергий — ЗЛА. Этот поток настолько мощный, что достигает информационного слоя, разрушая целые информационные области и нарушая закономерности планетарных процессов.

Поэтому, не нужно удивляться земным катаклизмам: росту межнациональных конфликтов; вспыхиванию войн там, где их никто не ожидал; из ряда вон выходящему поступку конкретного человека, зная, что этот человек, в принципе, не мог так поступить, а он… поступил.

Это мы, люди своими черными душами, своими грязными помыслами, своей взаимной друг к другу злобой вызываем землетрясение или ураган в какой-то части нашей планеты. Это мы вызываем столкновение двух народов, которые веками жили в мире.

Сегодня человечество Земли напоминает организм, который не очищается от собственных шлаков. Этот организм или отравится собственными отработками, или начнёт усиленное самоочищение для спасения.

Еще в юности я читал Библию, но не понимал призыва к любви ко всему сущему. Я не понимал, что значит любить всех, зачем это нужно, и как этого можно достичь. Только теперь мне стал понятен смысл этого призыва, и только теперь я понял смысл короткой фразы: «Твори Добро и ты растворишь Зло».

Это не просто фраза — это Великий Вселенский Закон: «Жизнь дается человеку для того, чтобы он растворял мировое зло». Выполняя этот закон в течение жизни, существо человека духовно возвышается ещё на одну ступень и помогает возвыситься другим.

Наш современный образ жизни не направлен на совершенствование Духа. Духовная темнота и невежество человечества сегодня достигли предела. Это про нас сказано в Библии: «Идущий во тьме не знает куда идёт».

Не зная законов Вселенной, мы изобрели свои законы. И сегодня вся наша жизнь построена на искусственных, удобных нам законах и ложных «истинах». Поэтому, наш жизнепоток — это путь к катастрофе человечества. Оно, подобно скорпиону, стремится к отравлению своим же ядом. А наш научно-технический прогресс только ускоряет это движение к концу.

Понятие духовности было деформировано ещё ранним материализмом, сильно искривлено воинствующим материализмом и окончательно искажено коммунизмом и «развитым социализмом». Духовность просто свели к фанатичной религиозности, тем самым, исказив истинные жизненные ценности и сам смысл человеческой жизни.

Духовность — это не фанатичная религиозность, духовность — это постоянное совершенствование Духа человеческого до такого возвышенного состояния, когда существо человека не в состоянии творить зло, когда этот человек будет излучать только тепло, когда в нём сформируется братское отношение ко всему сущему на Земле, когда у человека проснется истинная любовь к своей планете, как к Матери, когда человек поймет, что он — часть единого живого организма, который называется Вселенная.

Для предотвращения катастрофы не нужно изобретать какие-то средства. Они есть и даны человечеству Земли при его зарождении. Это Библия. Библия была дана Вселенной человечеству, как инструкция к существованию на планете Земля.

Библия написана для сотен поколений, и каждое поколение будет получать из Библии только ту информацию, которая соответствует уровню духовного развития данного поколения.

Великие Законы Вселенной, содержащиеся в Библии, зашифрованы, и ключ к этому шифру у каждого человека свой. Этот шифр определяется уровнем духовного развития человека. Истины Библии не будут доступны тому, кто не должен владеть ими.

Я десятки лет читал в Библии: «В начале было Слово…» Эта фраза не производила на меня никакого впечатления, не говоря уж о ее понимании. А сейчас, читатель, я надеюсь, что вы тоже поняли ее сокровенный смысл: «В начале была информация — основа Мироздания».

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17074-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-9.html